Come far capire al gatto che non deve mordere. L’esperta: “Sgridarlo non serve”

Il gatto che morde durante le coccole non sta facendo niente di anomalo: può essere un gesto difensivo, un gioco o un segnale che qualcosa non va nella relazione. La consulente esperta nella relazione uomo-gatto, Sonia Campa, consiglia di osservare la frequenza e il contesto in cui si verifica per capire se c’è un problema. Ma evita i rimproveri: spaventano il micio e peggiorano la situazione.

È successo di nuovo: durante una normale sessione di coccole il tuo gatto si è girato all'improvviso e ti ha morso. Sonia Campa, consulente esperta nella relazione uomo-gatto spiega che questo comportamento è del tutto normale, ma a seconda dell'intensità e del contesto può essere la spia che qualcosa non va all'interno della relazione.

Perché il gatto morde?

Il gatto morde per molti motivi: per difendersi, per allontanarci, o semplicemente perché fa parte del gioco che sta facendo con noi in quel momento. Quindi, da un lato è vero che il morso fa parte del suo linguaggio di specie, tuttavia può segnalare l'esistenza di un problema a livello relazionale.

Come capiamo se si tratta di un problema e quando è normale?

Ce ne accorgiamo perché in questi casi il morso è frequente, è intenso, oppure perché viene usato apparentemente fuori contesto, come risposta standard che si è andata a consolidare nel tempo. Quindi, se il gatto ha l'abitudine di mordere durante il gioco e le coccole, nello specifico, la prima cosa da fare è cercare di osservarlo e capire fino a che punto è in grado di tollerare il contatto e l'interazione, e quindi sospenderli poco prima che questo possa scatenare la reazione. È fondamentale per evitare di continuare a consolidare questo tipo di interazione e per non andare a irrobustire un'abitudine che coinvolge sia noi che lui.

Possiamo sgridarlo e rimproverarlo per fargli capire che non deve morderci quando lo fa?

Rimproverare non solo è inutile, ma è anche controproducente, perché al rimprovero il gatto reagisce spaventandosi e questo poi può portarlo ad esibire a scopo difensivo anche più aggressività, e quindi a usare di più il morso.

Perché il rimprovero non risolve la situazione?

Il rimprovero non è mai risolutivo perché il gatto non lo vive come una lezione su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, o su cosa ci si aspetta da lui, ma lo vive come una minaccia da parte nostra, che peraltro arriva mentre lui sta esprimendo un comportamento assolutamente normale dal suo punto di vista. Quindi per lui la nostra reazione è incomprensibile e fuori contesto.

Cosa possiamo fare perché non ci morda?

Molto dipende da come ci poniamo nei suoi confronti all'interno dell'interazione. Possiamo interagire con il gatto in maniera tale da evitare di stimolare quel tipo di risposta: toccarlo meno frequentemente oppure meno a lungo, preferendo interazioni più brevi.