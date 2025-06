Le 5 personalità dei gatti secondo la scienza: dal bullo al coccolone

Secondo la scienza esistono cinque diverse personalità dei nostri gatti. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Plos One condotto da un gruppo di ricercatori dell'Australia Meridionale e della Nuova Zelanda. Attraverso un modello usato già per le personalità umane, anche queste suddivise in "Big Five", gli scienziati hanno determinato che cinque tratti principali nei mici: nevroticismo, estroversione, dominanza, impulsività e affabilità.

Non tutti i gatti rientrano in uno di questi cinque profili, ma offrono un buon modello di partenza per descrivere il comportamento di un gatto. Vediamo quindi quali sono e come aiutare il gatto a vivere meglio in base alla sua personalità di appartenenza.

Gatto ansioso

Ci sono gatti che si aggirano per tutta la giornata in stato di alta allerta, guardandosi costantemente alle spalle in uno stato di pura paranoia: rientrano nel profilo nevrotico. Questi gatti sono solitamente insicuri e timidi, hanno paura del contatto e non amano la compagnia di persone o altri gatti. Possono spaventarsi facilmente se c'è un forte rumore o qualcosa, anche minimo, cambia nella casa. In altri termini, si comportano molto come gli esseri umani ansiosi e nevrotici.

Un gatto con questa personalità vive bene in un ambiente tranquillo e stabile. Per aiutarli è utile offrire loro spazi in cui ritirarsi e rilassarsi nelle aree più tranquille della casa. La chiave per guadagnare la loro fiducia è rispettare il loro tempo e il loro spazio.

Gatto bullo

Tutti i mici sono territoriali e tentano di proteggere i loro spazi e le loro risorse, ma quelli che hanno un profilo di personalità di dominanza secondo gli scienziati sono meno inclini degli altri a condividere cibo, lettiere e persino l'attenzione delle persone. Questi sono veri e propri bulli che non aspettano per far capire agli altri di arrendersi.

Alla base di questo atteggiamento potrebbe esserci una base biologica: l'ossitocina, un ormone che influisce sui legami sociali e che nei felini è associato a un comportamento imprevedibile e particolarmente suscettibile. Un gatto con questa personalità avrà bisogno di essere gestito con particolare attenzione, specialmente se vive con altri suoi simili. Si deve inoltre garantire che le risorse siano multiple e sparse per ridurre le opportunità di competizione e per far sentire ogni gatto sicuro nel proprio ambiente.

Gatto incosciente

I gatti che rientrano nel profilo dell'impulsività sono particolarmente imprevedibili e incoscienti. Possono passare rapidamente dal relax agli scatti improvvisa attraverso salti, corse o persino piccoli attacchi. Questa personalità solitamente si accompagna anche a un disagio comportamentale. Il comportamento impulsivo e disordinato è spesso frutto di un ambiente stressante e carente dal punto di vista degli stimoli.

Questi non sono segnali da ignorare: se il comportamento impulsivo è costante o particolarmente marcato, è necessario rivolgersi a un professionista. Il veterinario comportamentalista o l'etologo esperto della relazione uomo-gatto può individuare le eventuali fonti di stress. Il supporto è necessario per aiutare il micio a trovare un equilibrio.

Gatto coccolone

Il profilo dell'affabilità comprende gatti amichevoli, affettuosi e socievoli, insomma quelli particolarmente coccoloni. Si tratta di gatti che amano sentire il tocco del loro umano, ma che non disdegnano la compagnia anche di altre persone o loro simili. Si adattano bene alla vita familiare e sono una presenza positiva in casa.

Possono persino avere un effetto calmante su altri gatti. Secondo i ricercatori i gatti con questo tipo di personalità sono quelli che più spesso trovano nuove case quando si trovano nei rifugi, proprio perché appaiono più socievoli davanti ai possibili adottanti.

Gatto estroverso

I gatti estroversi invece si distinguono per la loro energia infinita e la curiosità inesauribile. Sono vivaci, brillanti e certo non amano la noia. È importante fornire loro un buon arricchimento ambientale, anche per evitare che si facciano le unghie sul divano. Via libera quindi a giochi interattivi, mensole alte e fontanelle.

Anche condividere la compagnia di altri animali, o poter guardare il mondo esterno da una finestra sicura, può essere una fonte eccitante di stimolazione per loro. Se non vengono stimolati adeguatamente questi gatti possono trasformarsi in versioni frustrate di loro stessi.