Come stimolare la mente del gatto: cos’è l’attivazione mentale e quali giochi puoi fare con il micio

Stimolare la mente del gatto è essenziale per il suo benessere. Giocattoli come topolini, bacchette con piume, scatole e momenti di gioco con l’umano aiutano a combattere la noia, migliorano l’umore e rafforzano il legame con il gatto.

L’attivazione mentale che dà il gioco è fondamentale per il corretto equilibrio psico–fisico del gatto



I giochi di attivazione mentale sono perfetti per stimolare i gatti e aiutarli a evitare il declino cognitivo. Questi giochi aiutano il micio a mantenere la mente attiva attraverso esperienze che coinvolgono i sensi e stimolano comportamenti innati come la caccia e l'esplorazione. Anche se hanno la reputazione di essere indipendenti e solitari, spesso per giocare hanno bisogno di essere stimolati e per questo è importante aiutarli a farlo.

Un gatto che non gioca, si annoia o ha stimoli insufficienti può esprimere i propri bisogni attraverso vari comportamenti che in realtà sono segni di un profondo disagio, come graffiare i mobili, apatia, o fare i bisogno fuori dalla lettiera (e no, non può essere sempre considerato un segnale di gelosia verso il proprio umano). La mancanza di attività mentale può anche contribuire a problemi di sovrappeso, quindi giocare è vitale per il nostro amico felino.

3 giochi di attivazione mentale per il gatto

Si fa presto a parlare di attivazione mentale. I giochi che stimolano maggiormente il gatto sono quelli che coinvolgono corpo e il mente, e inducono il micio ad attuare i comportamenti che avrebbe quotidianamente in natura. Ce ne sono 3 che non possono mai mancare in casa.

Topolini giocattolo

La stimolazione che offre la cattura di una preda non ha paragoni per il micio



Il modo più semplice per stimolare un gatto è offrire giochi che stimolino l'istinto di caccia, lo stesso che li porta a seguire uccelli e altre prede in giardino. I topini giocattolo sono una delle opzioni più popolari e apprezzate dai felini. Realizzati in tessuto o peluche, attirano l'attenzione dell'animale, specialmente se producono suoni o imitano i movimenti delle prede. Inoltre, i giocattoli con l'erba gatta possono far sì che il gatto cacci ancora più attivamente.

È meglio se il topino produce suoni flebili, come fruscii, ed evitare giochi con rumori forti che possono spaventare il gatto.

Bacchette e bastoncini

Bacchette e bastoncini sono tra i giochi più popolari per i gatti



Un gioco che rende sempre molto felici i gatti e attiva la mente sempre sfruttando l'istinto predatorio sono le bacchette e i bastoncini, meglio ancora se sulla sommità hanno attaccati nastri, piume o corde. Sono considerati divertenti perché presentano una sfida per il gatto: deve inseguire, calcolare i movimenti e saltare per catturare la "preda".

Una soluzione fai-da-te potrebbe essere quella di usare una piccola canna da pesca a cui attaccare un bastoncino di legno lungo 50 centimetri e una corda, e all'estremità una piuma o un giocattolo colorato. Muovendola lentamente si simula il comportamento di una preda viva suscitando l'interesse del micio. Stessa cosa si può fare anche con corde, gomitoli di lana e palline.

Scatole

Grazie alla sua texture una scatola di cartone può essere un gioco più apprezzato di altri ben più costosi



I giocattoli costosi non sono sempre utili: un oggetto semplice, come una scatola di cartone abbandonata in corridoio, può rendere il gatto molto più felice di quanto ci aspettiamo. I felini amano intrufolarsi all'interno e nascondersi.

A casa, se vengono posizionare su spazi su cui arrampicarsi, come una mensola o un tiragraffi alto, o un luogo nascosto sicuro, come un tunnel sotto i mobili o una coperta su una sedia, il gatto sarà più incline a muoversi, e sviluppare un comportamento esplorativo.

Quanto tempo dedicare al gioco con il gatto

I gatti sani hanno sempre molta energia e motivazione per giocare da soli, tuttavia, non tutti lo fanno. Molti mici giocano e cacciano solo in presenza del loro umano, per questo è importante trovare del tempo per giocare insieme ogni giorno.

Basta una sessione di gioco di 10-15 minuti al giorno per migliorare la relazione con il proprio micio e anche la sua propensione a giocare da solo. In molti casi infatti il micio inizierà a giocare anche quando è da solo.