Cosa significa quando il gatto porta animali morti in casa: ecco perché ti fa questi “regali”

Quando il gatto ti fa trovare sull'uscio di casa animali morti -lucertole, topolini e uccellini - non ti sta portando le sue prede come regalo. Questo comportamento è legato a istinti molto profondi ed è difficile scoraggiarlo, tuttavia alcuni modi per ridurre la frequenza esistono.

Chi vive con un gatto avrà probabilmente sperimentato almeno una volta la scena di trovare un topolino, un uccellino o una lucertola morti davanti alla porta di casa o, peggio ancora, sul tappeto del salotto. Anche se a noi questo sembra un "regalo" usare questo termine è inappropriato: i gatti non vedono le prede come doni per il loro umano, ma come il semplice risultato della loro attività di caccia.

Questo comportamento in realtà ha motivazioni legate alla predazione, e solo in parte al legame con la famiglia umana.

Perché il gatto porta le sue prede in casa?

Il motivo per cui i gatti portano in casa gli animali che hanno predato è stato oggetto di molte discussioni in ambito scientifico, e sino ad ora l'unica teoria accreditata dagli è esperti è che il gatto desideri portare le prede in un luogo sicuro dopo la caccia, e spesso questo è la casa in cui vivono. In natura, un predatore corre il rischio che altri animali gli rubino il cibo o che un avversario più forte lo attacchi mentre sta mangiando. Per questo, il gatto può scegliere di trasportare la sua preda in un ambiente protetto, dove può consumarla successivamente senza timori.

L'idea che il gatto porti animali morti come segno di affetto o come un dono per l’umano è quindi frutto di una visione antropocentrica. Questa interpretazione ha anche un rovescio della medaglia: se il gatto sceglie di portare la preda in casa significa che la percepisce come un luogo sicuro. Quindi se il gatto ti fa trovare animali morti in casa significa che non ti considera né una minaccia né un potenziale rivale.

Come scoraggiare il gatto a portare dentro gli animali morti

Scoraggiare il gatto dal portare in casa le sue prede non è semplice, per lui rappresentano risorse preziose e trofei alle sue abilità di cacciatore. Un rimprovero quindi potrebbe solo confonderlo senza fargli capire il motivo del nostro disgusto.

Per ridurre questa abitudine senza comprometterne il benessere si possono offrire al gatto delle alternative all’attività di caccia. Un modo efficace è aumentare le occasioni di gioco, specialmente con attività che imitano il comportamento predatorio, come giocattoli che si muovono in modo irregolare. Anche nascondere piccole porzioni di cibo in diversi punti della casa può aiutare, stimolando il gatto a utilizzare il suo istinto di ricerca senza la necessità di cacciare animali vivi.

Un altro accorgimento utile potrebbe essere quello di limitare le sue uscite notturne dato che i gatti sono predatori crepuscolari e notturni, quindi cacciano soprattutto dopo il tramonto. Evitare che esca durante queste ore riduce le sue possibilità di catturare prede.

Come mai i gatti domestici predano anche se non ne hanno bisogno per mangiare?

Come abbiamo visto, l'abitudine del gatto a portare prede in casa non riguarda la fame, ma l'atto stesso della predazione. Anche se il gatto riceve il cibo a sufficienza in casa il suo istinto lo porterà comunque a cacciare ogni volta che ne ha l’opportunità, e probabilmente a portare parte del bottino sul tappeto del salotto.

Questo avviene perché i gatti sono predatori opportunisti: in natura cacciano molte volte al giorno perché la loro alimentazione dipende da piccole prede che forniscono una quantità limitata di calorie, devono quindi farlo spesso per avere l'energia necessaria. Un altro aspetto importante è che la caccia rappresenta una forma di esercizio fondamentale per preservarne le capacità cognitive.

I gatti hanno bisogno di stimoli per mantenere attivo il cervello e il corpo, e l’atto di inseguire, catturare e uccidere una preda fornisce una gratificazione naturale che il cibo nella ciotola non può sostituire.