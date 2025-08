Come capire se il gatto ha caldo: i consigli per evitare danni alla salute

Il caldo può essere molto pericoloso per i gatti. Ansimare, letargia e salivazione eccessiva sono tutti segnali da non sottovalutare che indicano che il micio ha troppo caldo. Riconoscerli in tempo è fondamentale per proteggere la sua salute.

Anche i gatti soffrono il caldo, però lo manifestano a modo loro. I mici infatti non sudano come facciamo noi umani poiché il loro organismo ha sviluppato un altro sistema per regolare la temperatura corporea. Si tratta di un sistema non efficace quanto il nostro e per questo è importante imparare a riconoscere i segnali di disagio del micio quando la colonnina di mercurio si alza.

Ansima a bocca aperta

Il primo segnale che potresti dello stress da calore è l'ansimare. Il gatto di soluto respira in modo silenzioso e discreto, se invece ansima vigorosamente con la bocca aperta vuol dire che è in difficoltà. Questo tipo di comportamento è consueto per i cani ma anomalo per i gatti e, se si verifica, deve essere trattato con la massima serietà.

Quando l'aria è troppo calda, l'atto di ansimare è un tentativo di raffreddarsi rapidamente. In questo caso è bene portare l'animale in un luogo fresco e tranquillo, dargli acqua fresca e monitorarlo fino a quando la situazione non migliora.

Letargia

Se il gatto che normalmente è attivo e curioso improvvisamente trascorre tutto il suo tempo sdraiato senza mostrare alcun interesse per quello che gli accade intorno allora potrebbe essere vittima del caldo. La letargia e la prolungata sonnolenza sono il modo con cui il suo corpo reagisce al caldo: minimizzando i movimenti evita che la temperatura salga ancora. Questo cambiamento, soprattutto se si verifica improvvisamente ed è associato ad altri sintomi, è il segnale che la situazione sta precipitando.

Salivazione eccessiva

In condizioni normali, il gatto non dovrebbe sbavare copiosamente, se lo fa potrebbe essere a causa del caldo eccessivo. Spesso lo fa a seguito di difficoltà respiratorie ed è un segnale chiaro — anche se sembra lieve — che non può essere ignorato.

Beve più del solito

Un altro segnale che può indicare che il gatto soffre il caldo è un aumento evidente della sete. I gatti, di solito, non bevono molto e per questo sono a rischio disidratazione, soprattutto d'estate se non viene fornita loro l'adeguata quantità di cibo umido. Tuttavia, quando le temperature salgono, possono provare autonomamente a bere di più per reidratarsi e compensare la perdita di liquidi.

Se l'umano di riferimento nota che il proprio gatto si avvicina più frequentemente alla ciotola dell'acqua o beve con maggiore intensità sta mostrando di essere fortemente accaldato. È quindi importante assicurarsi che abbia sempre a disposizione acqua fresca e pulita, magari posizionando più ciotole in diversi punti della casa per incoraggiarlo a bere regolarmente.

Cerca refrigerio sul pavimento

Se il gatto tende a stendersi su superfici fresche come piastrelle, lavandini, vasche o persino il pavimento del bagno, è probabile che stia cercando refrigerio nel tentativo di abbassare la propria temperatura corporea. Il contatto diretto con superfici fredde aiuta il corpo a disperdere il calore in eccesso, fornendo un sollievo temporaneo. Lasciare liberi questi spazi e non disturbarlo mentre li utilizza può essere un gesto semplice ma decisamente utile per il suo benessere.