Il gatto rovescia la ciotola con l’acqua: 5 motivi per cui si comporta così

Chi vive con un gatto sa bene quanto possa essere imprevedibile il suo comportamento. Uno degli atteggiamenti più comuni, ma anche più strani per le persone è quando rovescia la ciotola dell’acqua. In questi casi spesso, la prima reazione è pensare che lo faccia per dispetto o per attirare l’attenzione. In realtà, il gatto non sa cosa siano i dispetti, e dietro questo gesto si nascondono una serie di ragioni ben precise.

Comprenderne i motivi quindi è fondamentale per il benessere del gatto. Il problema può essere risolto con piccoli accorgimenti che migliorano la qualità della vita del nostro amico felino.

Perché il gatto rovescia l’acqua nella ciotola?

Ci sono diverse spiegazioni per cui un gatto può avere l’abitudine di far cadere l’acqua dalla ciotola. Questo comportamento spesso è legato a motivi pratici o a un disagio che il gatto sta cercando di comunicare.

Bisogno di gioco: alcuni gatti, soprattutto quelli più giovani, vedono nell’acqua una fonte di divertimento. Muoverla con le zampe, creare schizzi o far oscillare la ciotola può essere un modo per stimolare la loro curiosità e il loro istinto da cacciatori. Spesso è il segnale che il gatto non ha abbastanza stimoli in ambiente domestico, quindi per spegnere la la monotonia è bene fornirgli delle attività e soprattutto variare i giochi per alimentare la sua curiosità e il suo entusiasmo; Curiosità per il proprio riflesso: l’acqua ferma può riflettere la luce e creare giochi di ombre e immagini. Alcuni gatti si incuriosiscono vedendo il proprio riflesso e cercano di interagire con esso, muovendo l’acqua con le zampe, fino a rovesciarla. Questo comportamento è più comune nei gattini o nei mici particolarmente esploratori. Ovviamente molto dipende dalla personalità individuale del micio: c'è chi è più vivace e curioso, e chi invece è meno propenso alla sperimentazione; Dimensioni sbagliate della ciotola: se la ciotola è troppo piccola o stretta, il gatto potrebbe trovarla scomoda e cercare di spostarla con le zampe per avere un accesso migliore all’acqua. Inoltre, i gatti con i baffi sensibili potrebbero trovare fastidioso il contatto con i bordi della ciotola e tentare di bere in modo alternativo, rovesciandola; Posizione sbagliata della ciotola: i gatti amano bere in un ambiente tranquillo, lontano dalla lettiera e dal via vai delle persone e di altri animali. Quindi se la ciotola dell’acqua è in un posto scomodo o troppo trafficato della casa, il micio potrebbe cercare di spostarla per trovarne una posizione migliore; Scarsa pulizia dell’acqua: i gatti sono animali estremamente puliti e sensibili agli odori. Se l’acqua nella ciotola non è fresca o ha accumulato impurità, il felino potrebbe rifiutarsi di berla e, nel tentativo di eliminarla, potrebbe rovesciare la ciotola. Anche il materiale della ciotola può influenzare questo comportamento: alcune ciotole in plastica possono trattenere odori sgradevoli che rendono l’acqua meno appetibile.

Cosa fare se il gatto fa cadere l’acqua dalla ciotola anziché bere?

Se il tuo gatto ha l’abitudine di rovesciare l’acqua, ci sono alcune soluzioni pratiche che si possono adottare. Innanzitutto è fondamentale scegliere una ciotola più adatta. Opta per una ciotola più ampia e stabile, magari in ceramica o acciaio inox, che non si ribalti facilmente. Evita ciotole troppo strette o profonde e prediligi i modelli antiribaltamento, con una base pesante, possono essere utili per evitare che il micio la rovesci.

Anche la posizione la ciotola può fare la differenza. Scegli l'angolo più tranquillo della casa, dove il gatto possa bere senza essere disturbato. Se l’abitudine di giocare con l’acqua persiste prova con una tovaglietta impermeabile sotto la ciotola per ridurre i danni.

Tra le cose più importanti c'è la pulizia: cambia l'acqua regolarmente, almeno una o due volte al giorno, e a fine giornata lava sempre la ciotola con acqua e sapone neutro. Evita di usare detergenti con odori troppo forti perché potrebbero infastidire il gatto non meno dell'impurità. Anche una fontanella può aiutare: i gatti amano i giochi d'acqua e possono essere attratti dall'acqua corrente più di quella nella ciotola.

Infine, se il gatto rovescia l’acqua per gioco o curiosità, prova a offrirgli altre distrazioni. Giochi interattivi, palline o percorsi di arrampicata possono aiutarlo a sfogare la sua energia senza coinvolgere la ciotola dell’acqua.