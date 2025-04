Cosa significa quando il cane respira con la lingua fuori

Un cane che tira fuori la lingua lo fa anche per regolare meglio la temperatura del proprio corpo e per comunicare agli altri le proprie intenzioni e il suo stato d'animo.

La lingua del cane è uno strumento estremamente raffinato e multifunzione. Foto da Wikimedia Commons



La lingua di un cane non è soltanto un organo utile per mangiare, bere o assaporare: è uno strumento estremamente raffinato e multifunzione, che si è evoluto per svolgere tanti compiti diversi che vanno ben oltre il gusto. Tirando fuori la lingua, il nostro amico esplora il mondo, regola meglio la temperatura del proprio corpo, comunica agli altri le proprie intenzioni ed emozioni e può anche rafforzare i legami sociali con altri cani e con noi esseri umani. Ecco perché quando respira con la lingua di fuori, spesso c'è molto di più che il semplice affaticamento per una corsa o uno scatto di troppo fatto la parco o in montagna.

4 motivi per cui il cane respira con la lingua fuori

Un cane che tira fuori la lingua regola meglio la temperatura del proprio corpo, comunica agli altri le proprie intenzioni ed emozioni e può anche rafforzare i legami sociali con altri cani e con noi esseri umani. Foto da Wikimedia Commons



Un cane con la lingua ciondolante non è solo una scena tenera o la conseguenza di un'intensa sessione di attività fisica fatta all'aperto, ma anche la manifestazione di una serie di comportamenti e segnali comunicativi che il nostro amico ha sviluppato nel suo lungo percorso di coevoluzione trascorso accanto a noi umani, talvolta – come vedremo – non proprio rispettoso da parte nostra. Ecco alcuni dei motivi principali per cui lo fa.

Per regolare la temperatura corporea

Nei giorni più caldi o dopo una corsa sfrenata al parco, è facile che un cane cominci ad ansimare con la lingua penzoloni. È il suo modo per rinfrescarsi e ristabilire una temperatura corporea più adeguata. I cani, infatti, non sudano come noi. Le uniche ghiandole sudoripare funzionanti sono sui cuscinetti delle zampe e sul tartufo e hanno quindi sviluppato un sistema differente per termoregolare.

Per dissipare il calore corporeo eccessivo, sfruttano infatti anche l'evaporazione della saliva sulla lingua, aumentando "i giri del motore" e la frequenza respiratoria: è un meccanismo di raffreddamento tanto efficace, quanto affascinante. La superficie ampia e umida della lingua di un cane, a contatto con l'aria, agisce quindi come una sorta di "radiatore naturale", aiutandolo a riportare la temperatura corporea a livelli più sicuri.

Perché è in arrivo la pappa

Se tira fuori la lingua ogni volta che prendiamo la sua ciotola o anche solo quando ci avviciniamo alla credenza dove sono conservati i suoi biscotti, è perché il nostro compagno a quattro zampe si sta preparando al grande evento: l'arrivo la pappa o di uno snack. I segnali e i comportamenti umani che anticipano l'arrivo del cibo (impercettibile per noi, ma chiarissimi per lui) attivano la salivazione e la lingua gioca un ruolo chiave in questo processo.

Il cane ha una sorta di orologio biologico interno che lo aiuta a prevedere tantissimi eventi quotidiani, come una passeggiata o, in questo caso, l'ora del pasto. Così, anche solo l'odore, un nostro piccolo movimento verso il frigo o il rumore di un involucro o di un barattolo di cibo che si apre, può attivare in lui la modalità "acquolina in bocca", innescando un aumento della salivazione e, di conseguenza, un maggiore coinvolgimento anche della lingua.

Per comunicare con gli altri

I cani sono maestri nella comunicazione non verbale. Usano la postura, le orecchie, la coda e persino la lingua. Quando un cane mostra la sua lingua, può infatti voler trasmettere anche una serie di segnali e messaggi ereditati dal repertorio comunicativo del suo antenato selvatico, il lupo, che possono significare calma, disagio o semplicemente serenità. Un cane che tiene la bocca socchiusa con la lingua leggermente fuori, per esempio, è molto probabilmente disteso e rilassato.

Ma attenzione: se il comportamento si ripete in contesti stressanti o a cui non è abituato, potrebbe voler dire che il cane sta cercando di autocalmarsi o di inviare un segnale di pacificazione, specialmente se accompagnato da altri comportamenti legati a situazioni di disagio, come sbadigli, posture rigide o sguardi laterali. Come tutti i segnali comunicativi, però, anche la lingua va "letta" sempre in base al contesto ambientale e a tutti gli altri "messaggi" che il cane sta inviando in quel momento.

Perché non ci sta all'interno della bocca

Alcuni cani, soprattutto quelli appartenenti alle razze brachicefale come il Carlino, il Bulldog Inglese o il Bouledogue Francese, hanno purtroppo una conformazione cranica tale da rendere la lingua semplicemente troppo lunga o la bocca troppo piccola per contenerla sempre. Questo accade perché l'allevamento selettivo per ottenere musetti sempre più corti e schiacciati ha modificato le proporzioni della testa. In questi casi, la lingua di fuori è quasi una costante, ma non necessariamente è motivo di preoccupazione, soprattutto se non mostra altri segnali.

Tuttavia, occorre ricordare che le selezioni sempre più spinte come queste, che hanno l'unico obiettivo di inseguire canoni estetici umane, hanno purtroppo diverse conseguenze negative per la salute di questi cani. La maggior parte dei cani brachicefali, si porta dietro predisposizioni genetiche e problemi di salute, come maggiori difficoltà a respirare, che stanno spingendo sempre più veterinari ed esperti a chiedere lo stop dell'allevamento di queste razze.

Respiro affannoso del cane: bisogna preoccuparsi quando ha la lingua fuori?

Finché un cane respira con la lingua di fuori dopo una corsa o quando sta per arrivare il suo pasto preferito, non c’è alcun motivo per preoccuparsi. Foto da Wikimedia Commons



Finché un cane respira con la lingua di fuori dopo una bella corsa oppure quando sta per arrivare il suo pasto preferito, non c'è alcun motivo per preoccuparsi. Tuttavia, se notiamo che questa abitudine diventa eccessiva, costante, anche in condizioni di riposo, o se è accompagnata da altri segnali di malessere, potrebbe esserci qualcosa che non va. Affanno eccessivo, lingua o gengive di colore bluastro, difficoltà a masticare o deglutire e altri comportamenti strani o anomali, potrebbero indicare anche un problema di salute.

La lingua, come abbiamo visto, è un vero e proprio specchio dello stato emotivo e fisico del cane. Problemi ai denti, infezioni del cavo orale, ma anche disturbi neurologici o respiratori possono quindi riflettersi anche su come il cane la usa oppure no. Anche solo in caso di dubbi, è quindi fondamentale contattare il nostro veterinario di fiducia. Solo lui o lei potrà escludere eventuali patologie o altri problemi di salute. La lingua del nostro cane, in fin dei conti, è anche una piccola finestra sul suo mondo interiore.