Artemis II, Christina Koch torna dallo spazio e riabbraccia il cane Sadie: esattamente come nel 2020

Il momento del ritorno a casa



Dopo giorni trascorsi nello spazio profondo, a centinaia di migliaia di chilometri dalla Terra, il ritorno alla normalità passa anche da un gesto semplice: aprire una porta di casa e ritrovare il proprio compagno di vita a quattro zampe. È quello che è successo all'astronauta della NASA Christina Koch, protagonista della missione Artemis II, che una volta rientrata ha potuto finalmente riabbracciare di nuovo il suo cane Sadie.

Il video condiviso sui social mostra un momento che, al di là dell'impresa scientifica di Koch, racconta anche il suo lato più umano. Sadie, una trovatella adottata da un rifugio grazie alla Humane Society, gratta la porta e corre incontro alla sua umana con un entusiasmo incontenibile. "Sono abbastanza sicura che fossi io la più felice di questa riunione. Sadie mi ha insegnato tutto quello che dovevo sapere su cosa significa essere un animale di supporto emotivo. Non pensavo che mi sarebbe tornato utile", ha scritto l'astronauta nel post che accompagna il video insieme ad altri momenti vissuti insieme.

La missione Artemis II rappresenta una tappa importante del programma spaziale statunitense: è il primo volo con equipaggio verso l'orbita lunare dopo oltre 50 anni. L'equipaggio si è spinto a più di 400mila chilometri dalla Terra, entrando nello spazio profondo, cioè ben oltre l'orbita bassa terrestre dove si trova la Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta di una distanza che richiede tecnologie avanzate e un forte adattamento psicofisico da parte degli astronauti.

Non è però la prima volta che Koch torna a casa dopo una lunga assenza nello spazio. Nel 2020 aveva già concluso una missione di ben 328 giorni a bordo della ISS, quasi 11 mesi consecutivi in orbita. Anche allora ad attenderla c'era sempre Sadie, e anche allora la scena era stata ripresa dalla stessa telecamera sulla porta di casa: stesso ingresso, stessa gratta, stessa esplosione di gioia.

Questi momenti raccontano qualcosa che spesso resta sullo sfondo delle grandi imprese. Oltre alla tecnologia, alla ricerca scientifica e alle sfide ingegneristiche, c'è anche la dimensione umana e animale: il ritorno, gli affetti, e il legame con i propri compagni di vita. Un legame che, anche dopo aver viaggiato nello spazio profondo, resta sorprendentemente terrestre.