Cosa significa quando il gatto ha la lingua fuori. La veterinaria: “Non è solo per il caldo”

I gatti possono tenere la lingua fuori, spesso è per colpa del caldo ma questo comportamento non è mai da sottovalutare. Come spiega la veterinaria Eva Fonti se è abituale può indicare stress, traumi, malocclusioni, ulcere o gravi malattie. Vediamo quando è il caso di rivolgersi al veterinario.

Con il sopraggiungere dell'estate può capitare di vedere il nostro gatto con la lingua fuori. Questo comportamento da una parte può essere giustificato dalle alte temperature, ma la veterinaria Eva Fonti mette in guardia: "Dobbiamo sempre allarmarci quando vediamo che il gatto ha la lingua fuori perché questo comportamento può nascondere diversi problemi di salute come ulcere, malocclusioni, o anche malattie infettive".

È normale che il gatto abbia la lingua fuori?

Non è mai normale che il gatto abbia la lingua fuori, soprattutto se succede abitualmente. Può farlo ad esempio quando è molto stressato oppure quando ha caldo, ma di solito si verifica in presenza di patologie o traumi, come la frattura della mandibola, che gli impediscono chiudere la bocca e quindi la lingua protrude verso l'esterno.

Capita spesso che il gatto abbia la lingua fuori quando gioca oppure quando gli si fanno le coccole. Dobbiamo preoccuparci anche in questi casi?

Di solito no. È normale che durante una sessione di gioco più movimentata possa andare in affanno e di conseguenza può respirare tenendo la bocca aperta e la lingua fuori, tuttavia è sempre bene monitorare bene queste circostanze.

Durante un gioco più tranquillo o durante le coccole potrebbe avere la lingua di fuori con lo scopo di captare meglio gli odori. In questi casi resta con la bocca aperta e la lingua fuori può voler dire che sta facendo una smorfia di Flehmen, cioè sta captando i feromoni, sostanze chimiche naturali che vengono rilasciate nell'ambiente per comunicare con altri animali, della stessa specie o meno. Infine, anche nei momenti di estrema rilassatezza il gatto può tirare fuori la lingua.

Quali sono i problemi di salute che si nascondono dietro questo comportamento?

Dobbiamo sempre allarmarci quando vediamo che il gatto ha la lingua fuori, soprattutto se è un comportamento consueto. In questo caso i problemi più frequenti sono la malocclusione a livello della mandibola, oppure una lesione alla lingua come ulcere e afte. Potrebbe anche essere il riflesso di un problema respiratorio anche molto grave. Oltre ai traumi anche diverse malattie infettive possono impedire al gatto di serrare correttamente la bocca, con la conseguente fuoriuscita della lingua.

Cosa fare in questi casi?

È sempre bene rivolgersi al veterinario. La lingua fuori è un segno che come abbiamo visto può essere associato a diverse patologie di gravità molto variabile, per non sbagliare meglio lasciare la valutazione al professionista.