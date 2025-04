Cosa significa quando il gatto annusa tutto: ecco perché lo fa

I gatti annusano qualsiasi cosa gli capiti a tiro, e lo fanno per una serie di motivi ben precisi che hanno a che fare sia con la loro evoluzione che con il contesto in cui si trovano. Vediamo quali sono le ragioni più frequenti.

I gatti possono passare le giornate ad annusare qualsiasi cosa gli capiti a tiro: una borsa appena appoggiata a terra, un nuovo soprammobile, o anche una persona appena arrivata. In questi casi la coreografia è sempre lo stesso: il gatto si avvicina con cautela e poi inizia a ispezionare con il naso. Questo atteggiamento è frutto di un lungo processo evolutivo e il suo significato cambia sensibilmente a seconda del contesto.

Quello che è certo è che attraverso gli odori i gatti riescono a ottenere preziose informazioni su ciò che li circonda, a distinguere tra ciò che è familiare e ciò che è nuovo, e anche a riconoscere le persone. Ogni oggetto, ogni individuo, ogni ambiente porta con sé una "firma olfattiva" che il gatto percepisce e analizza. Annusare, quindi, non è solo semplice curiosità, ma un vero e proprio strumento per orientarsi nel mondo.

Per ottenere informazioni

Il gatto vive in un universo ricco di odori e grazie al suo potentissimo senso dell'olfatto riesce a raccogliere una grande quantità di informazioni. Annusare per lui è un modo per leggere il mondo, un po' come per gli esseri umani lo è l'osservazione. Quando un gatto annusa una persona, un altro animale o un oggetto, sta letteralmente "leggendo" ciò che ha davanti. Riconosce chi è passato da lì, se c'erano altri animali, se ci sono tracce di cibo o di altri odori interessanti.

Gli odori per un gatto non sono qualcosa da percepire ma da interpreta. Per questo spesso vediamo i gatti avvicinarsi lentamente, fiutare l'aria, e poi soffermarsi su un punto preciso. Non lo fanno a caso, ma perché in quel luogo c'è qualcosa da capire e decifrare.

Per affiliazione

Quando un gatto si avvicina al suo umano e lo annusa non sta solo cercando informazioni. Questo gesto ha anche un valore affettivo: annusare una persona può essere un modo per rafforzare il legame, per riconoscerla come parte del proprio mondo. È come se il gatto volesse assicurarsi che quella persona sia ancora la stessa, confermare che il suo odore è rimasto invariato. A volte, dopo aver annusato, il gatto si strofina contro le gambe o la mano dell'umano.

Questo comportamento è un gesto di affiliazione molto comune, un modo ormai codificato per marcare l'altro con il proprio odore. I gatti, infatti, si affidano molto agli odori per stabilire relazioni e confini sociali. Condividere l'odore e "scambiarselo", è un segno di fiducia e di accettazione. Per questo motivo, se il gatto ti annusa e poi si struscia su di ti, puoi considerarlo un grande complimento: significa che ti ha riconosciuto come parte del suo gruppo.

Per captare i feromoni

A volte ci sembra che il gatto si soffermi ad annusare il nulla, magari con espressioni strane, a bocca socchiusa e con lo sguardo un po' perso. In realtà, in quei momenti il gatto non sta semplicemente annusando, ma sta analizzando delle sostanze chimiche molto particolari: i feromoni.

I feromoni felini sono segnali chimici invisibili e inodori per gli esseri umani, ma fondamentali per la comunicazione tra gatti. Vengono rilasciati attraverso le ghiandole poste in varie parti del corpo come guance, zampe e coda, e servono per trasmettere messaggi su territorialità, disponibilità all’accoppiamento, stress o sicurezza.

È facile capire quando un gatto capta questi segnali perché fa una smorfia tipica chiamata "riflesso di Flehmen": solleva leggermente il labbro superiore, tiene la bocca aperta e resta immobile per qualche secondo. In questo modo attiva l'organo vomeronasale, o organo di Jacobson, situato nel palato.

Un gatto impegnato nella smorfia di Flehmen



Questo organo è collegato ai canali nasopalatini e permette al gatto di "leggere" l'ambiente circostante. Può sembrare quasi uno sbadiglio, ma in realtà si tratta di un sistema molto sofisticato che permette al gatto di interpretare informazioni fondamentali sulla presenza di altri simili, di eventuali prede o conoscere lo stato riproduttivo di una femmina.

Per curiosità

Oltre a essere estremamente attenti agli odori, i gatti sono anche animali molto curiosi. Questa inclinazione ha radici profonde e fa parte della loro natura. Anche i gatti che vivono in casa mantengono questa spinta all'esplorazione, e l'olfatto è uno dei mezzi principali attraverso cui soddisfano questa esigenza. Ogni cambiamento nell'ambiente, anche il più piccolo, è per loro motivo di interesse: un mobile spostato, un oggetto nuovo, la presenza di un ospite o semplicemente una borsa che arriva da fuori.

L'atto di annusare in questo caso diventa quasi un gioco, un'attività che tiene il gatto mentalmente stimolato. Per lui è un modo per conoscere senza correre rischi, una prima forma di contatto con l'ignoto che lo aiuta a decidere se qualcosa è sicuro oppure no.