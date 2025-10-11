Cosa significa quando il gatto dorme con la lingua fuori: i segnali di rilassamento del micio

Quando il gatto dorme con la lingua fuori, di solito è un segno che si sente rilassato e al sicuro. Il rilassamento dei muscoli, anche quelli della bocca, fa sì che la lingua cada dolcemente all’esterno durante il sonno profondo.

Il dormire con la lingua di fuori è il segnale che il micio è tranquillo e rilassato. Può capitare di vederlo con la bocca leggermente aperta e la punta della lingua che spunta fuori: questa immagine è il segno che nel suo ambiente si sente tranquillo e protetto.

Attenzione però al contesto: se questo atteggiamento è accompagnato da altri sintomi come respiro affannoso o apatia, può essere utile chiedere un parere al veterinario, perché potrebbe indicare un disturbo patologico.

Cosa significa quando il gatto dorme con la lingua fuori: perché succede

Quando un gatto dorme profondamente, il suo corpo entra in una fase di totale rilassamento. I muscoli, compresi quelli della mascella e della bocca, si distendono completamente e durante questo stato può accadere che la bocca resti leggermente aperta e che la lingua penzoli fuori. È un po’ come quando le persone dormono tanto profondamente da dormire con la bocca aperta.

Se il micio riposa sereno, con il corpo disteso e la respirazione è regolare, la lingua fuori non è rappresenta il sintomo che qualcosa non va, ma solo che è molto rilassato. Questo può avvenire anche quando è in una posizione scomoda ma comoda per lui, magari con la testa reclinata di lato.

Altri 4 segnali per capire se il gatto è rilassato

Oltre alla lingua che spunta durante il sonno, esistono altri indizi che aiutano a capire se è tranquillo e a suo agio. Uno dei più evidenti è la postura del corpo: un micio rilassato si stende su un fianco o sulla schiena, e se si sente davvero molto tranquillo può mostrare il ventre, la parte più vulnerabile del suo corpo. Nel linguaggio non verbale dei gatti anche il movimento della coda dice molto: se è ferma o si muove lentamente da un lato all’altro, è segno di calma.

C'è poi lo sguardo: occhi semichiusi o un lento battito di palpebre rivolto verso l’umano – una sorta di occhiolino – equivale a un gesto di fiducia e affetto. Infine, le fusa che possono essere prodotte anche mentre dorme. Tutti questi comportamenti, insieme sono segnali che il micio è felice e rilassato.