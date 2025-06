Dal tappetino refrigerante alle fontanelle: 4 accessori per rinfrescare il gatto in estate

In estate il caldo può essere difficile da sopportare anche per i gatti. Noi però possiamo aiutarli con qualche piccolo accorgimento come i tappetini refrigeranti, le fontanelle, o un semplice ventilatore. Vediamo come usare al meglio questi strumenti.

Anche i nostri amici felini stanno affrontando il caldo estivo, ma dato che non possono rinfrescarsi con una doccia come facciamo noi, capita di trovarli stesi sul pavimento in carca di fresco, oppure negli angoli meno soleggiati della casa. Tutti i gatti sono sensibili alle alte temperature ma alcuni soffrono il caldo più di altri, e a questi dobbiamo prestare un'attenzione particolare, soprattutto ai gatti brachicefali, anziani, o con problemi di salute.

Per fortuna, ci sono alcuni strumenti semplici che possiamo tenere in casa per aiutarli a sopportare il caldo, e magari anche rendere il loro ambiente più divertente e stimolante.

Tappetini refrigeranti

I tappetini refrigeranti sono uno dei prodotti più semplici ed efficaci che possiamo mettere a disposizione del nostro gatto per combattere il caldo. Hanno un gel al loro interno che si "attiva" quando l'animale lo tocca assorbendone il calore corporeo. Non c'è bisogno di metterli in frigo o di collegarli alla corrente, basta posizionarli sul pavimento o su una sedia.

Il gatto, essendo curioso di natura, tenderà ad avvicinarsi spontaneamente. Ma non tutti gli individui sono uguali, e se ciò non dovesse accadere possiamo aiutarlo con qualche piccolo accorgimento, come spruzzare il tappetino con un po' di feromoni oppure mettendolo su un tiragraffi o una sedia, posizioni sopraelevate che i mici apprezzano molto.

Un'alternativa fatta in casa è un asciugamano inumidito e messo in frigorifero per qualche ora. Non avrà lo stesso effetto del gel, ma porterà un po' di sollievo.

Fontanelle

I gatti solitamente non bevono molto, un tratto che hanno ereditato dai loro antenati selvatici, ma con il caldo devono necessariamente idratarsi di più, come consigliano i veterinari. Una soluzione per rinfrescare il micio e aiutarlo a bere di più è rappresentato dalle fontanelle, spesso addirittura preferite anche in inverno grazie al gioco creato dall'acqua corrente.

Il semplice scorrere dell'acqua può stimolare la curiosità del gatto e spingerli a bere di più. Non è strano se pensiamo a quanto spesso ci capita di vederli bere dal rubinetto del bagno. Le fontanelle vanno quindi considerate non solo alleati contro il caldo, ma anche un arricchimento ambientale sfruttabile in tutte le stagioni.

Ventilatori

Un piccolo ventilatore può essere di grande aiuto nei giorni più caldi, e questo vale non solo per noi ma anche per i nostri gatti, soprattutto se appartengono a razze brachicefale. Questi individui, a causa della particolare conformazione del muso, non riescono a respirare correttamente e sono più suscettibili ai colpi di calore. Un ventilatore che soffia sull'animale senza puntare direttamente su di lui può creare una piacevole brezza nella stanza che può aiutarlo anche a respirare meglio.

Attenzione invece all'aria condizionata, il rischio sono i cambiamenti di temperatura troppo repentini che potrebbero causare uno shock termico.

Cucce rialzate

In estate, i pavimenti possono raggiungere temperature elevate se sono particolarmente soleggiati. Sollevare la cuccia del micio a volte può essere sufficiente per dargli un po' frescura e sollievo perché non è direttamente a contatto con la superficie calda. La chiave è posizionare una o più cucce in luoghi ombreggiati non esposti alla luce diretta del sole.