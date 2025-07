Arieggia casa e lascia acqua fresca a disposizione: ecco cosa fare quando il gatto rimane da solo in casa in estate

In estate, quando il gatto resta solo in casa, è importante garantire acqua fresca, cibo sicuro, zone d’ombra e un buon ricambio d’aria. Piccoli accorgimenti aiutano a proteggerlo dal caldo e a mantenerlo sereno anche in assenza dell’umano di riferimento.

Con l'avvicinarsi dell'estate e l'aumentare delle temperature è fondamentale organizzare la casa al meglio per fare in modo che il gatto sia a suo agio mentre non ci sei. Non è un problema lasciare il gatto da solo per alcune ore o anche tutto il giorno, a patto che vengano soddisfatti alcuni bisogni fondamentali.

I più importanti sono avere sempre a disposizione acqua fresca, ombra sempre a disposizione, e garantire un ottimale ricircolo dell'aria. Non ci vuole molto per eviterai spiacevoli esperienze e permettere al gatto di affrontare i giorni più caldi.

Accesso all'acqua

Quando si lascia il gatto da solo a casa in estate, l'idratazione è un elemento fondamentale da considerare. I gatti di solito non bevono molto, ma la situazione migliora quando si assicura loco acqua pulita e fresca. L'ideale è mettere diverse ciotole in vari punti della casa, idealmente lontano dalla lettiera e dal cibo, affinché bevano più frequentemente.

Le fontanelle per animali sono tra gli accessori per rinfrescare il gatto in estate più utili. Hanno diversi usi: rinfrescano e aiutano il micio a idratarsi poiché la vista dell'acqua in movimento incoraggia molti gatti a bere. Aiuta anche riempire l'acqua prima di uscire di casa, magari aggiungendo un paio di cubetti di ghiaccio se si prevede una giornata particolarmente calda, come consigliano i veterinari per affrontare i primi caldi.

Cibo fresco a disposizione

Il cibo si deteriora più velocemente d'estate se lasciato nella ciotola tutto il giorno, soprattutto se si tratta di umido. È bene somministragli cibo umido in piccole porzioni e assicurarsi che lo mangi subito. Oppure si può optare per dispenser che mantengono fresco il cibo umido più a lungo. In alternativa, le crocchette possono essere conservate più facilmente.

Alcune persone utilizzano piccoli distributori automatici che erogano pasti durante tutto il giorno, mantenendo il cibo fresco. Ancora una volta, come per l'acqua, l'obiettivo è fornire al gatto un'alimentazione corretta.

Creare zone d'ombra

I gatti sono bravissimi a trovare nascondigli in giro per casa, e spesso nella stagione calda prediligono i luoghi più freschi. Ma noi possiamo aiutarli creando appositamente delle aree d'ombra. Alcune stanze particolarmente assolate si mantengono più fresche se si chiudono le persiane o le tende per bloccare il sole.

Inoltre, si possono aggiungere coperte leggere o asciugamani umidi in posti tranquilli affinché il gatto possa scegliere dove posizionardi. Se il pavimento è piastrellato, spesso si sdraierà sulle piastrelle per rinfrescarsi, ma a volte un posto morbido e fresco può essere preferibile. L'animale dovrebbe restare lontano dalle aree esposte al sole per evitare colpi di calore. Si tratta di un accorgimento fondamentale soprattutto per le razze di gatto che soffrono di più il caldo.

Ricircolo dell'aria

È necessario avere un buon ricambio d'aria per mantenere la casa un ambiente vivibile durante l'estate, specialmente se il gatto è lasciato solo. La cosa migliore è fornire una ventilazione naturale aprendo le finestre dove ci sono zanzariere e apposite reti di sicurezza. Per chi non vuole tenere le finestre aperte, un ventilatore in un luogo tranquillo è una buona un'alternativa.