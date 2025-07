L’aria condizionata fa male ai gatti? Cosa sapere quando accendiamo il condizionatore con il micio in casa

Anche i gatti soffrono il caldo. E per quanto siano versatili possono incorrere in problemi di salute se la temperatura sale troppo, specialmente se si trovano in un ambiente chiuso e poco ventilato. Anche nei gatti il colpo di calore può provocare effetti gravi, e talvolta mortali. Per questo accendere il condizionatore può essere utile non solo per noi ma anche per i nostri gatti. Tuttavia è fondamentale sapere come impostarlo correttamente affinché l'aria condizionata non diventi a sua volta un problema più insidioso del caldo.

Il condizionatore è dannoso per la salute del gatto?

L'aria condizionata non è dannosa per i gatti di per sé, tutto dipende da come viene utilizzata. Se il getto d'aria fredda è diretto verso il gatto oppure se la temperatura è troppo bassa l'esposizione prolungata può portare a raffreddori, irritazioni agli occhi o problemi respiratori, specialmente per i gatti anziani o con bassa immunità. Inoltre, il cambio repentino di temperatura da una stanza fredda all'esterno caldo può stressare molto il loro corpo.

È importante non dirigere mai il condizionatore direttamente verso il gatto e assicurarti che abbia un altro posto dove andare se la temperatura è troppo bassa o se preferisce semplicemente stare al caldo.

A che temperatura impostare l'aria condizionata con un micio in casa

Quando vivi con un gatto, è meglio mantenere la temperatura non troppo fredda né troppo calda. Mantienila intorno ai 25-26 gradi e cerca di evitare di scendere sotto i 22. I gatti, dopotutto, sopportano meglio il caldo rispetto al freddo, e temperature troppo basse potrebbero causare fastidi e stress.

La funzione deumidificatore del condizionatore può essere un valido alleato, specialmente nei giorni più caldi e umidi: meno umidità aiuta l'aria a sembrare più fresca e respirabile, senza abbassare eccessivamente la temperatura. Molti gatti si trovano meglio con questo sistema perché non cambia troppo la temperatura da una stanza all'altra.

Cosa succede al gatto se rimane troppo tempo in casa con l'aria condizionata

Non è salutare per il tuo gatto stare in una stanza con l'aria condizionata accesa tutto il giorno. L'esposizione a lungo termine potrebbe causare disidratazione, seccare le mucose o le vie respiratorie. I gatti non sudano come noi e regolano la loro temperatura principalmente ansimando.

I gatti a pelo corto o senza pelo risentono di più del freddo e possono anche sperimentare indebolimento dei muscoli o delle articolazioni. Quindi dai sempre al gatto l'opzione di decidere dove stare, anche se preferisce la stanza più calda. La cosa migliore che possiamo fare per assicurarci che il nostro gatto abbia un'estate tranquilla e sicura è creare un equilibrio tra le nostre esigenze e le sue.