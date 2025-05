Cosa deve mangiare il cane in estate? 5 alimenti per affrontare i primi caldi

Anche i nostri amici animali soffrono il caldo. I cani più anziani, quelli appartenenti a razze brachicefale, oppure in sovrappeso e con problemi di salute, possono sperimentare gli effetti peggiori delle ondate di calore, per questo è bene prestare attenzione anche ai dettagli della vita quotidiana.

La dieta è un modo per aiutare i cani a far fronte al calore. In effetti, alcuni cibi aiutano a mantenerli idratati oppure a migliorare la digestione, dato che può essere più lenta e faticosa durante l'estate. Vediamo quindi gli alimenti più indicati per aiutare i nostri amici animali.

5 alimenti per il cane per alleviare il caldo

Alcuni alimenti dovrebbero sempre essere aggiunti alla dieta del cane quando arriva la bella stagione. Cibi che possano idratarlo, oppure che siano facilmente digeribili, e possano alleviare il disagio dovuto alle alte temperature.

Anguria: è uno dei frutti estivi adatti ai cani. Contiene più del 90% di acqua, quindi ha un alto potere idratante e fa bene agli individui che tendono a non bere molta acqua. È anche povera di calorie e contiene un po' di vitamine A e C. Dovrebbe essere servita senza semi e buccia, in piccole quantità, e come spuntino occasionale dato l'alto contenuto di zucchero; Cetrioli: sono un altro cibo altamente idratante e leggero, perfetto per i cani che potrebbero desiderare uno spuntino fresco nelle ore più calde della giornata. Sono ipocalorici e la maggior parte dei cani li tollera bene. Possono essere somministrati crudi ma devono essere sempre ben tagliati e tritati perché siano digeribili per il nostro animale; Pollo: carni bianche scelte sono fonti di proteine preziose per un carnivoro opportunista come il cane. Il pollo bollito senza pelle e senza ossa è una buona opzione per piatti estivi, anche perché può essere servito a temperatura ambiente. È ottimo soprattutto perché è facilmente digeribile; Zucchine: si tratta di un'altra verdura estiva ben tollerata dai cani e con alto contenuto di fibre e acqua. Cotte a vapore o bollite possono essere date come parte di un pasto principale per fornire liquidi nella dieta e aiutare a mantenere una funzione intestinale normale, possibilmente compromessa dal caldo; Yogurt: lo yogurt naturale senza zucchero e non aromatizzato può essere uno spuntino rinfrescante per il cane. Lo yogurt contiene anche fermenti lattici che sono benefici per lo stomaco e possono essere congelati in piccole confezioni per un piccolo gelato. È uno spuntino da servire con moderazione dato che non tutti i cani tollerano bene i prodotti lattiero-caseari.

Come fornire i pasti al cane quando fa caldo?

L'appetito del cane può diminuire quando arriva la bella stagione, quindi non è insolito che un cane rifiuti il cibo durante le ore più calde. Scegliere con attenzione gli orari e i momenti della giornata in cui dare da mangiare al cane è fondamentale per la sua salute. Nel caso di individui particolarmente inappetenti è consigliabile spostare i pasti nei momenti più freschi della giornata, ad esempio dopo il tramonto per il pasto serale.

Anche servire il cibo a temperatura ambiente o leggermente fresco può aiutare a sconfiggere l'inappetenza dovuta alla calura estiva. Così come somministrare pasti più piccoli e frequenti per evitare che grandi quantità di cibo riempiano lo stomaco in una sola volta. È poi sempre fondamentale avere a disposizione acqua fresca e pulita, che dovrebbe essere sostituita più volte al giorno, magari avendo un numero di ciotole situate in luoghi tranquilli della casa.