Ecco 7 alimenti che dovrebbe mangiare il tuo cane per un pelo sano e lucente

Esistono alcuni alimenti che il tuo cane dovrebbe mangiare per avere un pelo sano e lucente. Se vuoi proteggere la sua cute e il pelo arricchisci la sua dieta con pesce grasso, come il salmone, olio d’oliva, uova e altri.

Con l'arrivo della primavera molti cani affrontano la muta, un processo naturale che li aiuta a rinnovare il pelo in vista della nuova stagione. Se però noti che il cane ha il pelo opaco, più secco del solito, e magari la forfora, la causa potrebbe una carenza vitaminica. Niente paura: è possibile correggere il problema attraverso la corretta alimentazione!

Ci sono alcuni alimenti infatti che il tuo cane dovrebbe mangiare per un pelo sano e lucente grazie alle loro proprietà. Alcuni nutrienti possono favorire la crescita di un pelo forte, morbido e brillante, come salmone, olio d'oliva e uova.

Pesce grasso

Il salmone e altri pesci grassi, come lo sgombro e le sardine, sono una fonte eccellente di acidi grassi Omega-3, nutrienti essenziali per la salute della pelle e del pelo del cane. Questi grassi aiutano a mantenere l’idratazione cutanea, riducendo il rischio di secchezza e irritazioni.

Gli Omega-3 hanno proprietà antinfiammatorie che possono essere particolarmente utili per i cani soggetti a dermatiti o prurito. Aggiungere una porzione di pesce grasso alla dieta può contribuire a rendere il mantello più setoso e luminoso. Sempre se l'introduzione è approvata dal veterinario.

Olio d'oliva

Tra i condimenti più benefici per la salute del cane c'è sicuramente l’olio d’oliva. Ricco di acidi grassi monoinsaturi e vitamina E, è un alleato prezioso per il benessere generale dell'animale, ma anche per la cute e il pelo. Aggiungere un cucchiaino di olio d'oliva al cibo qualche volta a settimana può favorire la crescita di un pelo più resistente e meno incline alla caduta. Inoltre, la sua azione antiossidante contribuisce a proteggere le cellule dall'invecchiamento, mantenendo la pelle elastica e ben nutrita.

Banana

I cani sono carnivori opportunisti, significa che la loro dieta deve basarsi prevalentemente sulle proteine animali e devono mangiare poca frutta per mantenersi in salute. Tuttavia, esistono alcuni frutti che in modeste quantità possono apportare dei benefici, tra questi c'è la banana. Se consumata con moderazione, la banana può essere un'ottima fonte di vitamina B6, fondamentale per la salute della pelle e del pelo. Inoltre, contiene minerali come il potassio, che aiuta a mantenere una buona idratazione cellulare.

Grazie alla presenza di antiossidanti, la banana può contribuire a rendere il mantello più brillante e sano. Un piccolo pezzetto di banana dato ogni tanto e con moderazione potrebbe aiutare il tuo amico peloso.

Uova

Le uova sono un vero concentrato di nutrienti essenziali per il benessere del cane e del suo pelo grazie alla biotina, una vitamina fondamentale per la salute della pelle e la crescita di un mantello forte e folto. Sono anche ricche di proteine di alta qualità, che forniscono gli aminoacidi necessari alla formazione della cheratina, la principale componente del pelo. Offrire al cane un uovo cotto un paio di volte a settimana può essere un’ottima abitudine per supportare la lucentezza e la robustezza del suo mantello.

Semi di lino

I semi di lino sono un'altra eccellente fonte di acidi grassi Omega-3, oltre a contenere fibre e antiossidanti utili per la salute generale del cane. Il loro consumo regolare può contribuire a ridurre le infiammazioni e prevenire la secchezza della pelle. Per facilitare l’assimilazione dei nutrienti, è consigliabile macinare i semi prima di aggiungerli al cibo del cane, oppure optare direttamente per l'olio di semi di lino che può essere mescolato direttamente alla sua ciotola.

Carota

Questo ortaggio croccante è una fonte naturale di beta-carotene, un precursore della vitamina A, che svolge un ruolo essenziale nella salute della pelle e del pelo. La carota aiuta a mantenere il mantello del cane forte e luminoso, oltre a proteggere la pelle dagli agenti esterni.

Può essere offerta sia cruda che cotta, intera come snack o grattugiata nel cibo quotidiano. Oltre ai benefici per il pelo, la sua consistenza aiuta anche a pulire i denti, contribuendo all’igiene orale.

Kefir

Il kefir è una bevanda fermentata ricca di probiotici, che aiutano a mantenere in equilibrio la flora intestinale del cane. Non solo si può dare lo yogurt al cane, ma il suo intestino ringrazierà. I fermenti lattici contenuti nel kefir favoriscono l'assorbimento dei nutrienti essenziali, contribuendo a migliorare la qualità del mantello. Aggiungerne una piccola quantità alla dieta può essere utile per mantenerlo in salute e favorire la lucentezza del pelo.