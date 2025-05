Quante volte al giorno dovrebbe mangiare un cane? Le differenze in base alla taglia e l’età

La frequenza dei pasti nei cani varia in base a età e taglia: i cuccioli mangiano almeno 3 volte al giorno, gli adulti in genere 2. Alcune razze grandi richiedono pasti frazionati. Gli anziani possono beneficiare di più pasti leggeri.

Non è sempre semplice determinare quante volte al giorno un cane dovrebbe mangiare, questo perché dipende dalle capacità digestive e dalle preferenze del singolo individuo. Esistono però dei criteri generali che aiutano a orientarsi come taglia, età, e razza.

Per la maggior parte dei cani adulti sono consigliati solitamente 2 pasti al giorno intervallati da un minimo di 3-4 ore, e in ogni caso non dovrebbe passare un periodo di 24 ore tra un pasto e l'altro. Ci sono però delle variazioni che dipendono da alcuni fattori importanti, il primo è l'età.

Quante volte al giorno deve mangiare un cucciolo?

Le esigenze nutrizionali dei cuccioli sono diverse da quelle di un cane adulto. Nei primi mesi di vita, i cuccioli stanno ancora crescendo, quindi da una parte hanno bisogno di più energia, dall'altra stanno ancora e sviluppando i loro sistemi digestivi, quindi il cibo deve essere facilmente digeribile. In questo caso sono consigliati 3 pasti al giorno, ben distanziati tra loro: al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Questo regime può essere seguito fino a circa gli 8-9 mesi di vita del cane.

Nei primi mesi, saltare un pasto potrebbe compromettere lo sviluppo dei cuccioli o causare cali di energia. Solo con la crescita e sotto consiglio del veterinario, i pasti possono iniziare eventualmente a diminuire.

Quante volte al giorno deve mangiare un cane adulto?

Per un cane adulto, l'ideale sono 2 pasti al giorno, uno al mattino e uno alla sera. È importante distanziarli di almeno 3-4 ore, e non superare le 12 senza aver riempito la ciotola del cane. Anche per gli individui che mangiano più frequentemente, questi intervalli minimi devono essere rispettati per ottenere una buona digestione ed evitare disturbi metabolici.

Altrettanto importante è che il cane non resti mai senza cibo per più di un giorno: se la cena viene data alle 20.30, ad esempio, il pasto successivo dovrebbe essere somministrato entro e non oltre le 8.30 del mattino seguente.

Alcune razze possono avere la tendenza a preferire un diverso numero di pasti al giorno. Il Pastore Maremmano Abruzzese o il Cane Lupo Cecoslovacco, per esempio, mangiano tranquillamente una sola volta al giorno. I cuccioli più piccoli, invece, hanno normalmente un metabolismo più alto e una minore sensazione di sazietà, il che significa che probabilmente preferiranno mangiare pasti più piccoli ma con maggiore frequenza.

Molto spesso invece cani di taglia gigante come Alani o Dobermann dovrebbero fare anche 3-4 pasti al giorno, questo per evitare episodi di torsione gastrica, una condizione molto diffusa tra i cani grandi di razze geneticamente predisposte.

La frequenza dei pasti quindi varia significativamente a seconda della taglia:

Cani di taglia piccola (2-10 kg): 3-4 volte al giorno;

Cani di taglia media (tra 11 e 25 kg): 2 pasti al giorno;

Cani di taglia grande (26-44 kg): 1 pasto al giorno;

Cani di taglia molto grande (oltre 45 kg): 3-4 pasti al giorno.

Quante volte al giorno deve mangiare un cane anziano?

Con il passare degli anni, il metabolismo diminuisce e possono insorgere problemi di salute, portando a una maggiore attenzione al peso e all'alimentazione. Quindi i cani anziani hanno esigenze diverse rispetto agli altri, anche a causa delle patologie a cui sono soggetti.

Gli individui anziani hanno una digestione più lenta, che può essere legata a problemi come il diabete, l'insufficienza renale e le malattie articolari, quindi pasti più piccoli e più frequenti potrebbero essere più facili da digerire per loro. Nella maggior parte dei casi, due pasti al giorno saranno ancora sufficienti, ma alcuni "nonnini" si trovano bene con tre pasti, soprattutto se faticano a mantenere il peso o se hanno bisogno di assumere farmaci insieme al cibo.