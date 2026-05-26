Il Barboncino Buddy è il primo cane di piccola taglia con pacemaker grazie all’Università di Pisa. La sua umana: “Tornato con noi subito, sta bene”

All’Università di Pisa è stato fatto il primo impianto di pacemaker su un cane di piccola taglia. L'intervento d’urgenza all’Ospedale Didattico Veterinario dell'Ateneo è stato fatto su un barboncino di quattro chili: Buddyè stato dimesso dopo un giorno di ricovero e ora sta bene.

Buddy con la sua famiglia



Buddy, un Barboncino di 5 anni e mezzo e appena 4 chili di peso, è il primo cane di taglia piccola in Italia ad aver subito un intervento salvavita con l'inserimento di un pacemaker all’Ospedale Didattico Veterinario Mario Modenato dell’Università di Pisa.

Roberta e Fabrizio Barsanti, le persone di riferimento di Buddy, confidano a Kodami le paure prima dell'intervento e il sollievo e la gioia che provano adesso: "Adesso sta bene, è stato un intervento straordinario. Siamo stati indirizzati presso l'ospedale veterinario Mario Modenato e dal team del dottor Vezzosi grazie alla nostra veterinaria, la dottoressa Sabrina Giannini e al suo collaboratore Stefano D'Ambrosio. L'operazione è stata effettuata il 19 maggio scorso ed eravamo comprensibilmente preoccupati. Fortunatamente è andato tutto bene e adesso siamo relativamente tranquilli. Un ringraziamento speciale da parte nostra va a tutta l'équipe che ha eseguito un così delicato intervento e ai nostri veterinari che hanno scoperto tempestivamente il problema cardiaco di Buddy".

Roberta e Fabrizio, infatti, avevano portato il Barboncino a una visita di routine e proprio i due medici erano riusciti, attraverso un'ecografia di controllo, a riscontrare la patologia cardiaca di cui il piccolo cane soffriva. "Ci hanno spinti ad andare a Pisa subito, tanto che la settimana dopo il controllo Buddy ha iniziato ad avere episodi di svenimenti", conclude Roberta Brasanti ricordando i vari passaggi della loro avventura a Kodami.

Così la sua famiglia ha deciso di rivolgersi all'equipe veterinaria dell'ateneo che, per la prima volta in assoluto nel nostro Paese, ha operato Buddy praticandogli un intervento salvavita. L’operazione, eseguita in urgenza, ha portato al posizionamento del catetere dell’elettrodo del pacemaker all’interno del lato destro del cuore, mentre la batteria è stata collocata in una tasca sottocutanea nel collo dell’animale.

Dopo solo un giorno di ricovero, Buddy è stato dimesso con terapia e medicazioni e potrà tornare gradualmente a una vita normale. "L’intervento rappresenta un traguardo importante per il programma di cardiologia interventistica veterinaria dell'Ateneo – sottolineano dall'Università di Pisa – A livello nazionale esistono infatti pochi centri universitari in grado di eseguire questo tipo di procedure e, in Toscana, l’Ateneo pisano è l’unico centro universitario a praticarle".

Buddy dopo l’intervento (Foto inviata a Kodami dall’umana di riferimento Roberta Barsanti)



Tommaso Vezzosi, direttore dell’Ospedale Didattico Veterinario, ha aggiunto: "Si è trattato di un intervento particolarmente complesso sia per le condizioni cliniche del paziente sia per la sua piccolissima taglia. Per dimensioni e caratteristiche tecniche, questa procedura si avvicina molto alla cardiologia pediatrica. A differenza di quanto avviene talvolta nell’uomo, nel cane è inoltre necessario operare sempre in anestesia generale. Oggi Buddy sta bene e questo risultato conferma il valore del percorso avviato con il nuovo programma di cardiologia interventistica”.