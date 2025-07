Cosa succede a un cane se sta chiuso dentro un’auto rovente e cosa fare se lo vediamo sofferente

In soli 30 minuti la temperatura all'interno di una macchina raggiunge i 42 gradi Celsius, un livello sufficiente a mettere a rischio la vita di un cane, il cui sistema di raffreddamento è molto limitato rispetto al nostro. Rompere il finestrino in caso di reale necessità è una soluzione per intervenire in tempo. A rischio maggiormente le razze brachicefale.

Immagina di essere chiuso in un'auto sotto il sole cocente di una giornata estiva, anche con i finestrini leggermente aperti. La temperatura all'interno aumenterebbe rapidamente, forse raggiungendo i 40 gradi in pochi minuti. La sensazione sarebbe oppressiva, dolorosa; l'unica cosa che desidereresti è uscire da quella scatola incandescente per respirare aria fresca. Ecco, questo è esattamente ciò che prova un cane se viene lasciato in macchina a queste temperature, anche solo per pochi minuti. In soli 30 minuti, infatti, la temperatura all'interno dell'abitacolo raggiunge i 42 gradi Celsius, un livello sufficiente a mettere a rischio la vita di un cane, il cui sistema di raffreddamento è molto limitato rispetto al nostro.

Cosa fare se troviamo un cane chiuso in macchina

Se ti trovi ad affrontare la situazione di un cane chiuso in un'auto sotto il sole, è fondamentale agire prontamente. La prima cosa da fare è chiamare immediatamente le Forze dell'ordine per intervenire. Inoltre, se ci sono attività commerciali nelle vicinanze, è consigliabile informare il personale o le guardie di sicurezza affinché possano annunciare la situazione e trovare il proprietario dell'auto.

Nel caso in cui il cane mostri segni di peggioramento e l'intervento delle autorità non sia sufficientemente tempestivo, potrebbe essere necessario valutare l'opzione di rompere un finestrino per salvare l'animale. È importante notare che danneggiare la proprietà altrui è un reato, tuttavia esistono casi in cui è stato giustificato dall'urgenza di salvare una vita, applicando il principio legale dello "stato di necessità". Bisogna sempre valutare la situazione, per considerare quest'azione deve essere provato un caso di emergenza grave e ci devono essere altre persone testimoni dello stato di emergenza.

I cani non riescono ad abbassare la loro temperatura corporea

Mentre noi umani sudiamo abbondantemente per regolare la temperatura corporea, i cani dipendono principalmente dal respiro ansimante e da una leggera sudorazione tramite i cuscinetti delle zampe. Questo metodo è meno efficace nel dissipare il calore rispetto al nostro sistema di sudorazione, che permette all'acqua di evaporare dalla pelle, sottraendo così energia sotto forma di calore. Quando si è chiusi in un ambiente caldo come una macchina al sole, l'evaporazione del sudore è ostacolata dall'umidità all'interno dell'abitacolo. Questo rende difficile per i cani raffreddarsi, aggravando ulteriormente la loro situazione.

Immaginate di essere nella stessa situazione: anche se stiamo sudando copiosamente, possiamo almeno aprire la porta o finire il finestrino per cercare sollievo. Per un cane intrappolato, questa non è un'opzione. Loro inizierebbero a agitarsi, abbaiare e muoversi freneticamente, mentre il loro ritmo respiratorio diventerebbe rapidissimo, sforzando anche il loro cuore.

Durante un colpo di calore, la frequenza cardiaca di un cane può aumentare fino a 200 battiti al minuto o più, mentre il corpo cerca disperatamente di raffreddarsi. Questa reazione fisiologica è un tentativo di distribuire più sangue per regolare la temperatura corporea, ma in condizioni estreme può portare a danni irreversibili agli organi. Il cervello, in particolare, è molto sensibile alle alte temperature, il che può portare a edema cerebrale e danni neurologici. É cruciale comprendere che un cane lasciato in una macchina sotto il sole può entrare in uno stato di emergenza medica grave, con conseguenze potenzialmente fatali.

I cani non riescono a soddisfare il senso di sete chiusi in auto

Mentre noi possiamo bere per mantenere il nostro bilancio idrico e raffreddare il corpo, un cane chiuso in auto non ha questa possibilità. Il loro corpo può surriscaldarsi rapidamente, portando a condizioni pericolose come l'ipertermia. In generale il senso di sete è una spinta istintiva comune a buona parte degli animali, ed è vitale per la sopravvivenza.

Sappiamo che il corpo è composto per il 55-60% di acqua. Ed è proprio quando la quantità di acqua nel nostro corpo si abbassa troppo, che nel nostro cervello si attivano i sensori della sete. Chiaramente senza acqua a sufficienza, alla lunga qualunque organismo va in affanno: non si riesce neanche a regolare la propria temperatura, perché tutte le cellule, quelle nervose, cardiache, visive, e così via, non lavorano più al meglio.

La cosa peggiore è che avendo il sistema in tilt, la temperatura sarà sempre più alta, con danni sempre più gravi a scapito dell’organismo. Un cane lasciato in un auto al sole non può bere.

Le razze brachicefale respirano con maggiore difficoltà

Cani come Bulldog, Boston Terrier, Carlini ecc., hanno una conformazione del muso che fa sì che anche i condotti di naso e bocca, dove passa l’aria, siano più stretti e compressi. Quindi loro non riusciranno a muovere abbastanza aria attraverso le vie respiratorie per dissipare efficacemente il calore corporeo.

Dopo pochi minuti sarebbero già in pieno colpo di calore. L’heat stroke è una situazione in cui si rischia di perdere il cane per sempre. Non riuscendo a respirare bene, non circola aria e quindi non circola neanche ossigeno, il cane ne andrebbe in deficit. Si inizierebbe a notare perché le sue mucose diventerebbero cianotiche, ovvero le gengive e la lingua prenderebbero un colore bluastro. Il cane a questo punto starebbe letteralmente soffocando. Dopo 15 minuti in queste condizioni, alcuni individui più sensibili potremmo già averli persi.

Cosa dice la legge italiana

La questione legale di lasciare un essere vivente in condizioni così estreme come essere chiuso in un'auto sotto il sole non può essere sottovalutata. Secondo la legge italiana, questa azione è considerata non solo disumana ma anche criminale, potendo integrare due reati distinti: l'abbandono di animali e il maltrattamento.

Il reato di abbandono si applica sia quando si lascia deliberatamente un animale da solo sia quando si detiene l'animale in condizioni incompatibili con le sue necessità naturali, causandogli gravi sofferenze fisiche e psicologiche. Un cane chiuso in un'auto sotto il sole, subisce inevitabilmente un grande stress fisico e psicologico, simile a quello che sperimenterebbe una persona nelle stesse condizioni. È importante sottolineare che lasciare dei fili di finestrino aperti non basta a prevenire il surriscaldamento dell'animale.

Le sanzioni previste per chi commette questi reati possono essere severe: in caso di abbandono l'arresto fino a un anno o un'ammenda che varia da 1000 a 10.000 euro. Se il cane dovesse perdere la vita a causa di queste condizioni, si configurerebbe anche il reato di maltrattamento di animali, con multe che possono arrivare fino a 30.000 euro e una possibile pena detentiva fino a 18 mesi.