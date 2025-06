Cane muore dopo essere stato lasciato in auto sotto al sole: denunciato 40enne

Nel Vercellese un Pitbull è morto per un colpo di calore dopo essere stato lasciato in auto al sole. L'uomo, un 40enne, ha tentato di disfarsi del corpo ma è stato fermato dalla Polizia. Ora rischia una denuncia per maltrattamento di animali.

Un Pitbull è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto al sole



Una vera e propria tragedia è avvenuta nel Vercellese: un cane tipo Pitbull è morto per un colpo di calore dopo essere stato lasciato in auto sotto al sole. Il suo umano ha poi cercato di disfarsi del corpo ma è stato intercettato da una pattuglia della Polizia.

Lascia il cane in auto e poi tenta di disfarsi del corpo

Ha lascia il cane in auto sotto al sole e con i finestrini chiusi. Una leggerezza che è costata la vita al povero animale, morto a causa di un colpo di calore. Quando l'uomo si è reso conto dell'accaduto era troppo tardi per salvare il Pitbull, e a quel punto ha preso un'altra scelta decisamente sbagliata: tentare di disfarsi del corpo dell'animale. Ora l'uomo dovrà fare i conti con una denuncia per maltrattamento di animali.

La Polizia locale di Vercelli ha scoperto l'uomo intento a lasciare il corpo del suo cane nelle vicinanze di un'area di sosta. Dopo qualche domanda sullo stato di salute del cane, gli agenti hanno preferito sottoporre l'animale al controllo veterinario, durante il quale è emerso che per l'animale non c'era più nulla da fare. Il medico ha certificato che la morte era avvenuta per un colpo di calore.

Il 40enne ha quindi ammesso di aver lasciato il cane in auto e di essersi allontanato, trovandolo ormai morto al suo ritorno.

Perché non si deve mai lasciare il cane in auto sotto al sole

Lasciare il cane in auto, soprattutto sotto al sole e nei mesi estivi, è un errore da non fare mai. In soli 30 minuti, la temperatura all'interno dell'abitacolo può raggiungere i 42 gradi Celsius, un livello sufficiente a mettere a rischio la vita di un cane, il cui sistema di termoregolazione è molto limitato rispetto al nostro.

Al contrario di noi, i cani dipendono principalmente dal respiro ansimante e da una leggera sudorazione tramite i cuscinetti delle zampe. Questo metodo è poco efficace nel dissipare il calore rispetto al nostro sistema di sudorazione. Quando si è chiusi in un ambiente caldo come una macchina al sole, inoltre, l'evaporazione del sudore è ostacolata dall'umidità all'interno dell'abitacolo. Questo rende difficile per i cani raffreddarsi, aggravando ulteriormente la loro situazione.

Cosa fare se si vede un cane in auto sotto al sole

Quando si vede un cane ansimare all'interno di un'auto parcheggiata sotto al sole in assenza del proprietario, è dovere del cittadino chiamare le Forze dell'ordine. Polizia, carabinieri e vigili del fuoco hanno il dovere d’intervenire per accertare la situazione e salvare l’animale, nonché denunciare d’ufficio il detentore del quattro zampe. È consigliabile trovare testimoni sul posto e fare presente, già al telefono, le condizioni di salute dell’animale, al fine di potere intervenire con cure veterinarie in caso di necessità.

Se si interviene in autonomia prima dell'arrivo delle Forze dell'ordine, l'avvocato Salvatore Cappai, civilista ed esperto in diritto degli animali consiglia di "munirsi di documentazione video o fotografica che dimostri lo stato di malessere dell’animale e l’urgente necessità di intervenire in via diretta. In tal modo si può salvare il cane evitando una querela per danneggiamento, con annessa richiesta di risarcimento dei danni".