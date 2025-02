Cosa fare quando si vede un cane in auto al sole: l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno salvato un cucciolo rinchiuso in un'auto sotto al sole. Ecco cosa fare quando ci si trova davanti a una situazione simile per dimostrare la necessità d'intervenire.

I Vigili del Fuoco hanno salvato un cucciolo rinchiuso all'interno di un'auto parcheggiata sotto al sole. A causa delle elevate temperature raggiunte all'interno del veicolo il cagnolino sarebbe sicuramente morto se non fossero intervenuti i Vigili del Fuoco a tirarlo fuori dall'abitacolo.

L'episodio si è verificato nella città di Buenos Aires, in Argentina. Un video diffuso sui social mostra tutte le fasi del salvataggio del piccolo simil Barboncino.

Il cagnolino salvato a Bueno Aires

I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto dopo essere stati allertati da alcuni passanti che avevano notato il cagnolino all'interno della vettura. Il siml Barboncino si trovava all'interno di un'auto nera completamente chiusa sui tappetini dei sedili posteriori, probabilmente in cerca del punto più lontano possibile dai raggi del sole.

Per salvare l'animale, i Vigili del Fuoco hanno rotto parte del finestrino del veicolo con l'aiuto di attrezzi che hanno evitato di disperdere i vetri all'interno dell'abitacolo, dato che avrebbero ferito il cane. Una volta rotto il finestrino hanno aperto la portiera. Quello che si sono trovati davanti era un cane allo stremo.

Il cucciolo respirava vistosamente con la lingua di fuori. Nel giro di pochi minuti, la temperatura all'interno dell'abitacolo di un'auto sotto al sole può raggiungere i 42 gradi Celsius, una temperatura sufficiente per mettere a rischio la vita di un cane adulto, figurarsi di un cucciolo.

Il sistema di dispersione del calore di un cane infatti non è come quello degli esseri umani. I cani infatti si raffreddano principalmente attraverso il respiro e con una leggera sudorazione tramite i cuscinetti delle zampe.

Cosa fare se si vede un cane in auto al sole

In Italia, quando ci si trova davanti a una situazione simile è consigliabile trovare testimoni sul posto e riprendere con il telefono le condizioni in cui si trova l'animale, al fine di poter avere materiale per dimostrare la necessità d’intervenire.

Si procede poi chiamando i soccorsi. Se questi non dovessero essere tempestivi, l’avvocata Claudia Taccani, responsabile dello Sportello legale dell’Oipa, fa presente che è possibile agire autonomamente rompendo il finestrino, purché sia fatto in sicurezza: "Si può invocare lo ‘stato di necessità' nel caso di un’eventuale richiesta d’indennizzo da parte del proprietario del veicolo. Tuttavia, è sempre consigliabile prima di tutto contattare immediatamente la forza pubblica".