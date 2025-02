Cagnolina cade dalla finestra e la vicina la prende con una scatola: il video dell’incredibile salvataggio

Giovedì 20 febbraio la Yorkshire Terrier di nome Alicinha è precipitata dall'ultimo piano del suo palazzo nel quartiere Água Chata a San Paolo, in Brasile. Per fortuna una vicina è riuscita a salvarla prendendola al volo con l'aiuto di una scatola di cartone.

La prontezza di riflessi e il sangue freddo di una donna hanno salvato la vita a una cagnolina precipitata dalla finestra della sua abitazione. Giovedì 20 febbraio la Yorkshire Terrier di nome Alicinha è precipitata dall'ultimo piano del suo palazzo nel quartiere Água Chata a San Paolo, in Brasile.

Alicinha sarebbe morta schiantandosi al suolo se la vicina del piano di sotto, Clarissa, non avesse avuto la straordinaria prontezza di prendere una scatola di cartone e con quella afferrarla al volo. Il video dello straordinario salvataggio, realizzato da alcuni vicini del condominio davanti, è immediatamente diventato virale sui social.

Il racconto della vicina di casa: "Il mio unico obiettivo era salvare Alicinha"

Protagonista del video insieme alla cagnolina è Clarissa. La donna, raggiunta dai media locali ha spiegato la dinamiche di quella che poteva essere una tragedia e che invece grazie a lei si è risolta solo con un grande spavento.

Tutto è iniziato giovedì pomeriggio verso le 15, quando Clarissa ha sentito i vicini urlare e chiedere aiuto. Quando si è affacciata alla finestra i vicini del palazzo davanti e i passanti hanno iniziato a chiamarla e quando finalmente si è affacciata ha visto la cagnolina.

Clarissa è quindi corsa al piano di sopra: "Ho bussato e bussato, ma non ha risposto nessuno". La famiglia di Alicinha infatti non era in casa, e la sua umana era bloccata nel traffico: non sarebbe mai arrivata in tempo.

Così Clarissa ha fatto due cose fondamentali: ha preso alcune coperte e le ha portate al custode così che potessero fare un materasso nel caso la cagnolina fosse caduta. Lei invece ha preso una scatola di cartone in cui erano contenuti i vestiti dei suoi figli e l'ha posizionata sulla finestra come si vede nel video. "Mi sono detta: se non regge almeno rallenterà la caduta". E aveva ragione.

Quando la cagnolina è caduta la scatola ha retto. Alicinha non è rimasta ferita ed è stata riconsegnata alla sua umana subito dopo il salvataggio. "Tremava molto e mi ha ringraziato", ha ricordato Clarissa.

Probabilmente Alicinha è riuscita a scavalcare la rete di sicurezza attraverso un buco e poi è rimasta intrappolata tra la rete e la finestra. Il tutto è successo poco dopo che la sua famiglia era uscita come ogni giorno per andare a lavoro.

Come mettere in sicurezza balconi e finestre con un cane

Mettere in sicurezza balconi e finestre quando si ha un cane, soprattutto se è di piccola taglia, è importantissimo per evitare incidenti come quello di Alicinha. I cani curiosi o particolarmente vivaci potrebbero cercare di arrampicarsi, infilarsi in spazi stretti o addirittura saltare nel vuoto. Per prevenire questi rischi è bene installare reti di protezione apposite e ben fissate lungo il perimetro del balcone, assicurandosi che non ci siano aperture attraverso le quali il cane possa passare o rimanere incastrato. È quindi importante fare una manutenzione costante.

Anche le ringhiere devono essere sotantemente controllate: se presentano spazi troppo larghi, possono essere integrate con pannelli in plexiglass o griglie metalliche. Per quanto riguarda le finestre, è consigliabile installare zanzariere resistenti o blocchi di sicurezza che impediscano al cane di sporgersi troppo.

Inoltre, è importante non lasciare il cane solo per troppe ore, sia per evitare situazioni potenzialmente pericolose, ma anche per evitare che la noia delle solitudine possa indurlo a fare esplorazioni particolarmente pericolose.