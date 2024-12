Cane cade e si incastra tra le rocce, recuperato dopo 24 ore di lavoro: il video del salvataggio

Nelle campagne di Ballao, Sardegna, un cane è caduto in una fenditura tra le rocce ed è recuperato dopo 24 ore di incessante lavoro dei Vigili del Fuoco. Dopo tanto spavento, il cane è stato estratto vivo e in buone condizioni.

Ci sono volute 24 ore di lavoro per recuperare un cane da caccia caduto all'interno di un dirupo tra le rocce, ma alla fine i Vigili del Fuoco sono riusciti a portare in salvo l'animale. È successo la mattina del 2 dicembre in Sardegna, località Murdega, nelle campagne di Ballao.

Qui, l'animale è scivolato all'interno di una stretta fenditura tra le rocce, impossibile da recuperare per le persone che si trovavano in quel momento con lui. Per questo sin dalla mattinata del 2 sono entrati in azione i Vigili del fuoco del distaccamento di Mandas e le squadre specializzate Speleo Alpino Fluviale. Gli operatori hanno lavorato in sinergia con la squadra Usar-m (Urban Search And Rescue) per la complessa manovra di estricazione del cane.

L'animale è stato salvato attraverso l'utilizzo di particolari attrezzature come cinghie impiegate proprio per estratte persone, o animali, da spazi angusti come burroni o abitacoli delle auto. Ci sono volute 24 ore di tentativi serrati e i Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per salvare il cane.

Alla fine, l'animale è stato estratto vivo dalla fenditura tra le rocce. Non aveva danni fisici ma era molto spaventato a causa dell'esperienza traumatica. Nel video girato sul posto dai Vigili del fuoco si vede chiaramente il momento in cui viene liberato dalla morsa della roccia e viene portato in superficie degli operatori.

Appena tratto in salvo i Vigili del fuoco lo hanno accarezzato per rassicurarlo, e anche per esultare per il successo dell'operazione. Poco dopo, il cane è stato riconsegnato al suo umano che attendeva in ansia notizie sul suo amico.

Non è la prima che i Vigili del fuoco intervengono per salvare un animale in difficoltà: solo poche settimane fa a Casaletto Spartano, in provincia di Salerno erano intervenuti per un cagnolino caduto in un pozzo. È comune che cani lasciati liberi in contesti naturali possano sperimentare qualche disavventura, l'importante in questi casi è chiamare il numero unico di emergenza 112 così da allertare le Forze dell'Ordine e i Vigili del fuoco.