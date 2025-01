La cagnolina Marta salvata dai Vigili del Fuoco a Genova: era intrappolata nella tana di una volpe

Nel pomeriggio di domenica 12 gennaio 2025 nei boschi di Isola del Cantone (Genova) la cagnolina meticcia Marta si è infilata in una tana di volpe e lì è rimasta incastrata. In suo soccorso sono giunti i Vigili del Fuoco che l'hanno liberata e salvata.

Nel pomeriggio di domenica 12 gennaio 2025 una cagnolina meticcia di nome Marta si è infilata nella tana di una volpe nei boschi che circondano il Comune di Isola del Cantone, nella città metropolitana di Genova. Lì Marta è rimasta incastrata e sarebbe probabilmente morta se non fossero giunti in suo soccorso i Vigili del Fuoco.

Il salvataggio della cagnolina Marta

Domenica Marta è rimasta incastrata nella tanta di una volpe mentre si trovava in località Marmassana, una piccola frazione di Isola del Cantone di appena 24 abitanti. Una volta entrata Marta non è più riuscita a uscire. Per fortuna non era sola: il suo umano di riferimento ha subito lanciato l'allarme e i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per salvarla.

Nel video condiviso dai Vigili del Fuoco si vedono i pompieri mentre cercano di liberare la cagnolina. Per fortuna la tana non era eccessivamente profonda, e quindi dopo qualche tentativo uno degli operatori presenti sul posto è riuscito, entrando fino alla vita, a recuperarla.

La cagnolina, visibilmente spaventata ma in buone condizioni, è stata subito riconsegnata al suo umano di riferimento, che ha tirato un sospiro di sollievo. Il salvataggio ha richiesto l'impiego di mezzi e tecniche specifiche, ma soprattutto la sensibilità umana, che ha permesso all'operatore di entrare nel ristretto spazio della tana per recuperare Marta senza spaventarla.

Gli altri cani salvati dai Vigili del Fuoco

Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere. Tra gli ultimi in ordine cronologico c'è quello che ha visto come protagonista il cane Full, un Setter morto nonostante i tentativi di soccorso. Full dal 7 al 16 dicembre era bloccato all'interno di una grotta nel Bresciano, un tempo troppo lungo per il povero animale. Il suo corpo senza vita è stato recuperato a oltre 25 metri di profondità.

Se l'è cavata decisamente meglio il cane Zorro che era precipitato in una scarpata profonda diversi metri nella mattina di domenica 22 dicembre a Supino, in Provincia di Frosinone. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco che sono riusciti a salvalo dopo 5 ore di lavoro.