Cade in un lago ghiacciato nel tentativo di salvare il suo cane: entrambi soccorsi dai Vigili del Fuoco

In Massachusetts, un uomo è caduto in un lago ghiacciato nel tentativo di salvare il suo cane Tommy. Entrambi sono stati fortunatamente salvati dai Vigili del Fuoco, come mostrano le immagini diffuse dalla Polizia.

Un gesto eroico che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma che fortunatamente si è concluso con un lieto fine e nel migliore dei modi grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia e dei paramedici. Domenica 12 gennaio, nel comune statunitense di Wellesley, in Massachusetts, un uomo è caduto nelle acque gelide del Lago Waban nel tentativo di salvare il suo cane Tommy, finito nel lago ghiacciato durante una passeggiata all'aperto.

Le immagini, riprese da un drone e diffuse dalla Polizia di Wellesley, mostrano il momento in cui i soccorritori riescono prima a estrarre l'uomo dalle acque ghiacciate, e poco dopo il salvataggio del cane Tommy, che, visibilmente provato e spaventato, viene fortunatamente recuperato sano e salvo e portato sulla riva. Secondo il comunicato diffuso dalla Polizia, l'uomo è rimasto immerso nell'acqua gelida per circa 12-15 minuti, un tempo sufficiente a causare gravi rischi per la sua salute.

Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi, è stato subito trattato sul posto, ricevendo le prime cure mediche dai paramedici dei servizi medici di emergenza e poi trasportato d'urgenza al Newton Wellesley Hospital. Nel frattempo, anche Tommy è stato curato per gli effetti dell'ipotermia in un pronto soccorso veterinario aperto 24 ore su 24. Si riprenderà presto, nonostante fosse più lontano dal suo umano e ci sia voluto più tempo per i soccorritori per riuscire a raggiungerlo a nuoto tra il ghiaccio rotto.

La Polizia e le autorità, hanno ricordato che in casi come questi è molto importante agire con cautela, senza farsi prendere dal panico. Ma soprattutto, che la cosa migliore da fare è allertare immediatamente i soccorsi per evitare ulteriori rischi. Grazie comunque al coraggio dell'uomo e alla rapidità dei Vigili del Fuoco e degli altri soccorritori, la storia si è conclusa nel migliore dei modi per tutti, regalando un abbraccio caldo ritrovato tra Tommy e il suo compagno umano.