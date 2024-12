Corsa contro il tempo per salvare il cane Full: bloccato in una grotta nel Bresciano

È in atto una vera corsa contro il tempo per salvare il cane Full, caduto in una grotta nel Bresciano sabato 7 dicembre. I Vigili del Fuoco insieme agli operatori specializzati dell'Usar e del Saf da giorni sono impegnati nelle operazioni di salvataggio.

Le operazioni di salvataggio del cane Full



I Vigili del Fuoco del Comando di Brescia impegnati sul campo da sabato con l'obiettivo di salvarlo però non demordono.

Cosa è successo a Full, il cane precipitato in una grotta nel Bresciano

Full è un Setter caduto in una grotta ipogea, una cavità sotterranee nel sottosuolo. Si trova bloccato qui dallo scorso sabato sera, quando è precipitato mentre si trovava in compagnia del suo umano.

L'uomo ha immediatamente lanciato l'allarme e da allora si trovano sul posto i Vigili del Fuoco con il supporto di personale del Nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) e dell'Urban Search e Rescue (Usar), due specialità dei Vigili del Fuoco nate proprio per salvare persone e animali in questi contesti.

L'animale si trova a più di otto metri di profondità all'interno di una cavità troppo stretta per consentire il passaggio di qualsiasi essere umano,

Il cane, nonostante sia bloccato da molti giorni dà ancora segni di vita: risponde ai richiami del suo umano e le immagini raccolte dagli operatori sul posto mostrano che è ancora vivo. Ma il tempo stringe e Full è bloccato al freddo da troppo tempo. Per fortuna i Vigili del Fuoco sono riusciti a mandargli acqua e cibo, aumentando le chance di recuperarlo vivo.

Cani caduti in grotte e fenditure: cosa fare per salvarli

Recentemente, un altro cane caduto in una grotta sotterranea è stato tratto in salvo proprio grazie al personale specializzato dell'Urban Search & Rescue. Il cane si trovava in una cavità rocciosa di Ballao, in Sardegna, da 24 ore quando è stato estratto vivo, seppur spaventato, e riconsegnato alla sua famiglia.

È comune che cani lasciati liberi in contesti naturali possano incorrere in simili incidenti, soprattutto in contesti dove grotte e cavità sotterranee sono parte della morfologia del territorio. L'importante in questi casi è chiamare immediatamente il numero unico di emergenza 112 così da allertare le Forze dell'Ordine e i Vigili del fuoco.