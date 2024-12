Il cane Zorro salvato dai Vigili del Fuoco: era precipitato in un dirupo di 40 metri

I Vigili del Fuoco hanno salvato il cane Zorro che era precipitato in un dirupo profondo ben 40 metri a Supino, in provincia di Frosinone. Sono state necessarie ben 5 ore di lavoro per recuperarlo.

Il salvataggio del cane Zorro

L'operazione di salvataggio del cane Zorro è durata circa 5 ore e ha richiesto l'uso di diverse tecnologie per poterlo recuperare dalla scarpata profonda ben 40 metri. Il luogo dell'incidente era particolarmente impervio e difficile da raggiungere, caratterizzato da rocce e vegetazione fitta.

I soccorritori, quindi, giunti sul posto in poco tempo hanno immediatamente valutato la situazione e deciso di intervenire con molta cautela, data la difficoltà del terreno e il rischio per l’animale. Oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti anche le squadre specializzate del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf), specializzato in soccorso in aree impervie.

Dopo aver stabilito un piano di intervento, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato una sonda per localizzare con precisione Zorro, che si trovava in un punto particolarmente complesso della scarpata. Grazie all’accuratezza della strumentazione, sono riusciti a localizzare il cane e a monitorare la sua condizione. Alla fine, sono riusciti a riportarlo in superficie. Zorro stava bene ma era molto provato dalla brutta disavventura.

Il tragico destino del cane Full

Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere. L'ultimo in ordine cronologico ha visto come protagonista Full, un Setter morto nonostante i tentativi di soccorso. Full dal 7 al 16 dicembre è rimasto bloccato all'interno di una grotta nel Bresciano, un tempo troppo lungo per il povero animale. Il suo corpo senza vita è stato recuperato a oltre 25 metri di profondità. Un episodio che per la sua tragicità ha scosso il mondo animalista di tutta Italia.