L’atleta Nina Schultz ha adottato Nips, una cagnolina randagia che la guardava allenarsi in pista tutti i giorni

Alcuni atleti sono campioni anche al di fuori delle competizioni sportive, e tra loro c'è senza dubbio Nina Schultz, canadese naturalizzata cinese che ha dato una nuova esistenza alla cagnolina Nips e (inaspettatamente) anche a un'intera squadra di piccoli randagi.

Tutto è iniziato quando la cagnolina ha iniziato a frequentare regolarmente gli allenamenti di Schultz all'interno del villaggio sportivo creato nella città di Hangzhou, in Cina, dove Nina si è recata per allenarsi in vista degli Asian Game, la competizione sportiva che si tiene ogni quattro anni e che riunisce i migliori atleti dell'Asia.

L'incontro tra Nina e la cagnolina

Come ha spiegato Schultz stessa in un video pubblicato sui suoi canali social, ogni giorno l'animale si recava sulla pista di atletica dove si allenava. Prima andava ad assistere, poi piano piano con uno snack e una carezza la cagnolina ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più.

Schultz non ha mai nascosto il suo grande amore nei confronti degli animali e dei cani in particolare. Tanto da voler aggiungere una foto dell'altra sua amica, Kiwi, sulle sue scarpe da competizione. Non poteva quindi restare indifferente alla piccola randagia che si presentava ogni giorno ai suoi allenamenti.

La cagnolina era visibilmente magra e affamata, e per questo a un certo punto Schultz ha deciso di portarla a casa per prendersene cura in prima persona. Questa sorta di rapimento è stato pensato dall'atleta insieme al suo compagno proprio perché la cagnolina, oltre a legarsi fortemente a Nina, appariva decisamente deperita, nonostante le cure che sul campo Schultz cercava di dedicarle.

Proprio questa magrezza particolarmente accentuata ha nascosto all'atleta e al suo compagno un'informazione molto importante: era incinta. Una notte, poco dopo essere arrivata a casa, ha inaspettatamente dato alla luce una cucciolata di sette piccoli di diversi colori: bianco, marrone e nero. "Sono diventata nonna", ha scherzato Schultz sulle sue pagine social annunciando l'arrivo inaspettato dei cuccioli.

La cucciolata della randagia Nips



Oggi è ormai un anno che la cagna, ribattezzata Nips, condivide la sua quotidianità con Schultz e Kiwi. Nelle foto postate è facile rendersi conto di quanto il trio sia affiatato.

Perché ‘rapire' un cane randagio non è la cosa più giusta da fare

In realtà, a parte casi estremi, ‘rapire' cani randagi dalla strada non è mai la scelta giusta, come ha spiegato l'istruttore cinofilo Luca Spennacchio: "Durante una passeggiata può capitare di essere seguiti da un cane randagio. Questo non significa necessariamente che il cane ci ha "scelti", potrebbe farlo anche solo per chiedere cibo, per curiosità o per un bisogno di compagnia e protezione".

Non tutti i cani che vivono liberi sul territorio hanno bisogno di essere salvati. Molti possono volere solo trascorrere un po' di tempo con le persone che occasionalmente incontrano lungo il loro percorso e che possono offrire cibo o carezze.

Alcuni cani semplicemente non apprezzano la vita in casa, e preferiscono avere una propria routine libera da muri e da tutti quegli oggetti che per gli umani significano comfort, mentre per gli animali non hanno alcun valore, e anzi possono essere una costrizione.

Quando però ci accorgiamo che il cane non sta bene o potrebbe essere ferito allora è il caso di chiamare aiuto. In Italia è possibile contattare sia professionisti dell'Asl di competenza che i volontari delle associazioni di tutela animale. Sono loro che sapranno dire con certezza se quel cane è stato abbandonato, ha bisogno di aiuto, oppure sta conducendo la sua esistenza tranquilla sul territorio che considera la sua casa.