Lasciano il cane chiuso in auto mentre sono al parco divertimenti: salvato all’ultimo secondo rompendo il finestrino

Un cane è stato salvato dopo essere rimasto chiuso per ore in un’auto al sole fuori da un parco divertimenti in Germania. Era disidratato e vicino al collasso. Il salvataggio è stato ripreso in un video diventato virale.

I passanti sono intervenuti insieme alla Polizia e a i veterinari rompendo il finestrino dell'auto



Una giornata al parco divertimenti si è trasformata in un salvataggio in extremis di un cane lasciato chiuso in auto per ore sotto il sole. È successo lo scorso 6 luglio al Movie Park della città di Bottrop, in Germania, dove un turista olandese, di nome Ramon, si è accorto per puro caso che qualcosa non andava in una macchina parcheggiata poco distante dalla sua.

Quando lui e altre persone si sono avvicinati, hanno visto un Golden Retriever chiuso all'interno dell'abitacolo, con i vetri appannati e in evidente difficoltà. A quel punto è scattata subito la chiamata alla Polizia, ma vista la gravità della situazione Ramon ha chiesto subito agli agenti, aiutandosi con Google Translate, se fosse possibile rompere il finestrino per liberarlo. Ottenuto il via libera, un passante è riuscito a infrangere il vetro e il cane è stato finalmente tirato fuori dall'auto.

Il salvataggio del cane all'ultimo minuto

I veterinari hanno spiegato che il cane è stata salvato davvero per poco. Foto Foto di tierrettung_essen via Instagram



Secondo il racconto dei presenti, gli umani di riferimento del cane – una coppia tedesca con due figli – erano al parco divertimenti e sarebbero tornati alla macchina solo verso le 18:50, circa un'ora dopo la chiusura del parco. Il cane, invece, sarebbe rimasto da solo nell'auto per circa otto ore, esposto al caldo e al sole cocente.

Le condizioni dell’animale erano infatti molto serie. La squadra di soccorso veterinario intervenuta sul posto ha spiegato in un post Instagram che il cane era fortemente disidratato, quasi non reagiva e non riusciva a reggersi in piedi, cadendo a terra di continuo. È stato trasportato immediatamente in una clinica veterinaria, dove si sarebbe ripreso solo nei gironi successivi. Secondo i soccorritori, ha rischiato seriamente di morire ed è stato salvato davvero per poco.

Nel frattempo, contro i suoi umani è stata aperta un'indagine e anche la polizia ha presentato una denuncia sulla base della normativa tedesca sul benessere animale. Ramon ha raccontato di essere rimasto molto colpito dalla scena e ha pubblicato il video del salvataggio sui social per sensibilizzare altre persone sui rischi di lasciare un cane chiuso in auto sotto al sole. Il filmato è diventato presto virale e ha ottenuto milioni di visualizzazioni. Non è ancora chiaro cosa accadrà ora al cane, ma se venisse sequestrato Ramon si è già proposto per adottarlo.

Perché lasciare un cane in auto è così pericoloso

Il cane si è ripreso solo dopo qualche giorno. Foto di tierrettung_essen via Instagram



Anche se fuori la temperatura non sembra così estrema, l'interno di un'auto parcheggiata può scaldarsi molto rapidamente, soprattutto se il veicolo è al sole. In poco tempo l'abitacolo può trasformarsi in una vera e propria di serra: il calore entra dai vetri e resta intrappolato, facendo salire la temperatura interna a livelli pericolosi. Anche una temperatura esterna inferiore ai 30 gradi – come accaduto in Germania – può portare l'interno della vettura a superare rapidamente i 40.

Per i cani il rischio è altissimo, anche perché non sudano come noi. Regolano la loro temperatura corporea soprattutto ansimando e disperdendo calore attraverso zone come i cuscinetti delle zampe. Se fa troppo caldo o manca il ricambio d'aria, questo sistema non basta più e può velocemente andare incontro a un colpo di calore, che può causare disidratazione, collasso, danni agli organi e, nei casi peggiori, persino la morte, come accaduto recentemente in Spagna.

Cosa fare se troviamo un cane chiuso in auto al sole

La Polizia ha sporto denuncia nei confronti delle persone che hanno lasciato il cane in auto. Foto di tierrettung_essen via Instagram



Se ci troviamo in un situazione simile a quella accaduta nel parco in Germania, la prima cosa da fare è chiamare subito il 112 o la polizia locale, spiegando con precisione dove ci si trova l'auto e descrivendo le condizioni dell'animale. Se possibile, è utile cercare rapidamente il proprietario della macchina nei dintorni, ma senza perdere tempo prezioso. Eq sicuramente la strada più veloce per liberare il cane.

Nel frattempo, se nessuno interviene rapidamente, occorre documentare la situazione con foto o video, annotare targa, orario e condizioni del cane, e restare sul posto fino all'arrivo dei soccorsi. Se l'animale mostra sintomi gravi compatibili con un colpo di calore, sarà poi fondamentale farlo visitare da un veterinario il prima possibile.

Naturalmente, in casi estremi, quando il pericolo è davvero imminente, il cane è evidentemente in seria difficoltà e i soccorsi non arrivano in tempo, può entrare in gioco lo stato di necessità, cioè una situazione in cui si agisce per salvare un essere vivente da un danno grave e immediato. In questo caso è anche possibile rompere il finestrino per liberare l'animale. Tuttavia, si tratta in ogni caso di circostanze delicate, da valutare con molta prudenza e sempre dopo aver allertato le forze dell'ordine.