Una foto segnaletica in cui una ragazza ostenta un sorriso sicuro: lo scatto che ritrae un'insegnante di 28 anni, accusata di aver avuto rapporti sessuali con uno studente diciassettenne, è diventata un caso. La protagonista di questa vicenda è Sarah Madden Fowlkes, sposata in Texas. La polizia ha scattato la foto segnaletica e la giovane, docente di anatomia e fisiologia presso la Lockhart High School, ha esibito un'espressione rilassata, quasi si trattasse di un semplice selfie.

Forse quel sorriso, al momento dell'arresto, nascondeva una strategia difensiva pianificata con il suo legale, Jason Nassour, che infatti in un primo momento ha dichiarato: "Una persona che sorride così durante la foto segnaletica non può essere colpevole". Sarah si era infatti detta innocente: secondo la sua versione non era andata a letto con il minorenne. Poi era emersa la verità: quel rapporto con il suo studente era stato effettivamente consumato, nel marzo 2017. L'indagine era partita in seguito a una segnalazione di un amministratore dell'istituto scolastico dove lavora. E così la relazione tra i due è stata scoperta. Dopo l'avvenuta confessione la donna dovrà passare quattro anni di aggiudicazione differita, pagare una multa e abbandonare il suo lavoro di insegnante.