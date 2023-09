YouTube sospende il canale di Russell Brand: l’attore è accusato di stupri e abusi Negli ultimi anni Brand ha trasformato il suo canale in una fortezza per parlare spiritualità, politica anti-establishmen, e Ufo, raccogliendo 6,6 milioni di abbonati.

A cura di Elisabetta Rosso

YouTube ha deciso di bloccare Russell Brand, l'attore, comico e youtuber è stato accusato di stupro e aggressioni sessuali tra il 2006 e il 2013, per questo non potrà più guadagnare dai suoi video. Il principio dietro la mossa è semplice, le piattaforme sono vetrine e camere d'eco e per questo devono proteggere gli utenti. Il portavoce di YouTube ha infatti spiegato: "Abbiamo sospeso la monetizzazione sul canale di Russell Brand per aver violato la nostra politica sulla responsabilità dei creatori. Se il comportamento fuori piattaforma di un creatore danneggia i nostri utenti, dipendenti o l’ecosistema, agiamo per proteggere la comunità”.

Negli ultimi anni Russell Brand ha trasformato il suo canale YouTube in una fortezza per parlare spiritualità, politica anti-establishmen, e Ufo, ha raccolto 6,6 milioni di abbonati, e guadagnerebbe tra i 2.000 a i 4.000 dollari a video, "senza tenere conto di eventuali accordi di affiliazione e sponsorizzazioni del marchio che potrebbe essere in esecuzione in background", ha spiegato al Guardian Sara McCorquodale, amministratore delegato dell'agenzia di analisi dei social media CORQ.

Sul suo canale Russell Brand scrive: "Tutti sanno che le vecchie idee non ci aiuteranno. La religione è morta. Il capitalismo è morto. Il comunismo è morto. Dove si troveranno le risposte del prossimo secolo? In particolare, quando ci troviamo di fronte a un’epidemia di salute mentale e al collasso ecologico. Su questo canale i miei video esplorano nuovi modi per connetterci con noi stessi e gli altri e come elevare la nostra coscienza." Ora il canale è ancora aperto ma Brand non può guadagnare dai suoi video, non solo, come spiega YouTube: "Quando un creatore viene sospeso dal Programma partner di YouTube, gli è vietato utilizzare un canale nuovo o alternativo per eludere la nostra decisione di applicazione."

Leggi anche Questa bici ha le ruote triangolari ma funziona benissimo

Le accuse contro Russell Brand

Tutto è iniziato con un'indagine congiunta del del Sunday Times, del Times e di Dispatches di Channel 4, che hanno raccolto le accuse contro Russell Brand. Quattro donne, tra queste anche una che aveva 16 anni all'epoca dei fatti, hanno denunciato di aver subito violenze sessuali tra il 2006 e il 2013. Hanno spiegato che in passato l'attore ha avuto comportamenti abusanti sfruttando la sua posizione di potere.

Il 15 settembre Russell Brand ha pubblicato un video su X e YouTube dove si dichiara innocente. Spiega che è solo la vittima di un "attacco coordinato”, poi aggiunge, "come ho scritto nei miei libri, ero molto, molto promiscuo in quel periodo. Ma i rapporti erano sempre consensuali. Sono sempre stato trasparente su questo, quasi troppo trasparente. Non mi dispiace che usino i miei libri e il mio spettacolo per parlare della mia condotta promiscua e consensuale in passato. Ciò che respingo seriamente sono queste accuse criminali molto, molto gravi."