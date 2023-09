WhatsApp sta testando un nuovo modo per scambiare soldi direttamente nelle chat L’ultimo aggiornamento vuole semplificare il processo per incentivare gli utenti a utilizzare l’app per effettuare pagamenti. Meta si trova però di fronte a una concorrenza che da anni domina il settore.

A cura di Elisabetta Rosso

Da tempo Meta sta cercando di trasformare WhatsApp nell'app di tutto. Esattamente lo stesso a cui sta puntando Elon Musk con la sua X (il fu Twitter). E l'ultima funzionalità lanciata in India ne è la conferma. D'ora in poi infatti sarà possibile effettuare pagamenti sulla piattaforma utilizzando diverse opzioni. Grazie alla collaborazione con PayU e Razorpay gli utenti potranno usare carte di credito, di debito, net banking e app per compare direttamente in chat. Si possono prenotare voli, visite, acquistare una t-shirt o fare la spesa, basta aprire WhatsApp.

"Questo renderà ancora più semplice per le persone pagare le aziende indiane all'interno di una chat WhatsApp utilizzando il metodo che preferiscono", ha spiegato Mark Zuckerberg nel suo discorso all'evento Conversations 2023 a Mumbai. Meta ha confermato alla testata TechCrunch che la funzionalità di pagamento sarà disponibile per tutte le aziende in India che utilizzano la piattaforma WhatsApp Business.

Non a caso l'India, il mercato dell'Asia meridionale è infatti il più grande a livello globale e WhatsApp aveva già introdotto i servizi di pagamento nel Paese con un progetto pilota nel 2020, e nel 2022 la compagnia Reliance Industries ha sperimentato il pagamento in chat per offrire un’esperienza di acquisto end-to-end attraverso il suo bot JioMart. L'ultimo aggiornamento vuole semplificare il processo per incentivare gli utenti a utilizzare l'app. Meta si trova però di fronte a una concorrenza che da anni domina il settore: Google Pay, PhonePe di proprietà di Walmart e il colosso fintech indiano Paytm.

Come faremo shopping su WhatsApp

L'app di messaggistica a novembre 2022 ha investito nel campo dell' e-commerce: "Basterà inviare un messaggio in chat per ordinare e pagare i propri acquisti", aveva spiegato Meta in una nota. La funzionalità per i clienti business permette infatti di consultare i cataloghi dei prodotti delle aziende e comprarli con un messaggio.

L'esperimento commerciale è in fase di test nel Regno Unito, Messico, Indonesia e Colombia. In India invece già funziona. Spiega Meta: “La pandemia ha dimostrato chiaramente che le aziende hanno bisogno di metodi alternativi per interagire con i clienti e concludere le vendite in modo veloce ed efficiente. Ogni giorno oltre 175 milioni di persone scambiano messaggi con gli account business di WhatsApp”.

Gli utenti, sfogliando i cataloghi di un'azienda, possono ordinare direttamente sulla chat di Whatsapp senza dover cercare indirizzi, numeri di telefono e siti sul web. “Abbiamo sviluppato la ricerca delle aziende per tutelare la privacy delle persone. Le tue ricerche verranno elaborate in modo da non poter essere collegate al tuo account.”