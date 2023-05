WhatsApp lancia ufficialmente le Chat Segrete, le conversazioni che potrai leggere solo tu Le nuove Locked Chat saranno protette da una password o direttamente dall’impronta digitale. In questo momento sembrano essere la strada migliore per nascondere conversazioni private. Le notifiche dei messaggi arriveranno lo stesso, anche se il nome del mittente rimarrà nascosto.

A cura di Valerio Berra

Non è ben chiaro quale sarà il loro utilizzo finale, lo lasciamo decidere a voi. Eppure la nuova funzione di WhatsApp era parecchio attesa. Con un post pubblicato su Facebook, il Ceo di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato la possibilità di creare una Locked Chat su WhatsApp. In Italiano potremmo tradurla come Chat Protetta o Chat Segreta ma non è ancora chiaro quale sarà il nome della funzione in italiano. In breve si potrà scegliere di prendere una conversazione e proteggerla con una password o direttamente con l’impronta digitale. Zuckerberg ha spiegato anche nel suo annuncio che le conversazione inserite in queste chat influiranno sulle notifiche: se arriva un messaggio comparirà sullo smartphone soltanto una notifica con il mittente in incognito.

Rispetto alle Chat Archiviate, spesso usate per nascondere le conversazioni che si vogliono tenere private, questa modalità consente quindi la ricezione delle notifiche e sopratutto permette comunque di vedere la chat sull’home page dell’applicazione. Se dovete nascondere qualcosa al momento queste chat potrebbero essere l’opzione migliore, come ha spiegato lo stesso Zuckerberg nel post di presentazione: “Le nuove chat bloccate in WhatsApp rendono le tue conversazioni più private. Sono nascosti in una cartella protetta da password e le notifiche non mostreranno il mittente o il contenuto del messaggio”.

Modificare i messaggi su WhatsApp

Accanto all’annuncio ufficiale, oggi gli utenti di WhatsApp sono stati coinvolti anche in un altro aggiornamento: la possibilità di modificare i messaggi una volta inviati. La modifica sarà possibile solo entro i primi 15 minuti dall’invio del messaggio. All’utente comparirà il messaggio con il simbolo dell’orologio, cliccandolo si potrà vedere il momento dell’ultima modifica. Questo aggiornamento invece non è ufficiale ma è stato anticipato dal portale WaBetaInfo.