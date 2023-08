WhatsApp lancia la condivisione schermo per le videochiamate: come funziona e a cosa serve La condivisione dello schermo durante le videochiamate può essere utile se si deve, per esempio, mostrare una presentazione. Tutti i partecipanti potranno vedere cosa è stato condiviso ed è possibile interrompere in qualsiasi momento.

A cura di Elisabetta Rosso

L'annuncio ufficiale arriva con un post di Mark Zuckerberg: "Stiamo introducendo la possibilità di condividere il tuo schermo durante una videochiamata su WhatsApp". La funzionalità è già attiva sui servizi di videoconferenza, tra questi Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, ora sarà presente anche sull'app di messaggistica. Per attivarla basterà cliccare sull'icona Condividi, scegliendo di mostrare o lo schermo intero o un'applicazione specifica, "inoltre potrai effettuare le videochiamate anche in modalità orizzontale, ottenendo così un'esperienza di visualizzazione e condivisione più ampia e immersiva sul tuo telefono", spiega Meta in una nota. WABetaInfo, il blog dedicato all'app di messaggistica aveva già segnalato l'arrivo della nuova funzionalità, che verra introdotta gradualmente nelle versioni beta dell’app su Android, iOS e Windows.

A cosa serve la condivisione dello schermo

La condivisione dello schermo durante le videochiamate può essere utile per esempio se si deve mostrare una presentazione, tutti i partecipanti della chiamata potranno vedere cosa è stato condiviso ed è possibile interrompere in qualsiasi momento premendo sul pulsante rosso presente sullo schermo. Come ha spiegato Meta nella nota: "Che si tratti di condividere documenti di lavoro, riguardare delle foto insieme alla propria famiglia, pianificare una vacanza, fare shopping online con gli amici, o semplicemente aiutare i nonni con la tecnologia, la condivisione dello schermo ti permetterà di mostrare in diretta il tuo schermo durante una videochiamata."

I videomessaggi su WhatsApp

L'ultima funzionalità arriva dopo i videomessaggi, come ha spiegato Meta: "Con i videomessaggi potrai registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat, e in tempo reale". A metà tra le storie Instagram e i vocali, i messaggi video sono studiati ad hoc per una comunicazione più diretta e spontanea. Le clip hanno un formato circolare e devono essere registrate sul momento.

Si potrebbero già inviare i video nelle conversazioni via chat, ma con la creazione di un pulsante apposito e la modalità in tempo reale WhatsApp vuole creare un nuovo modo di comunicare. "I messaggi vocali su WhatsApp hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza. È con grande entusiasmo che annunciamo l'evoluzione di questa funzione nei nuovi videomessaggi istantanei", ha spiegato l'azienda in una nota. "Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l'emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta, o dare una buona notizia."