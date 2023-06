WhatsApp, Facebook e Instagram sono in down: cosa sta succedendo Le prime segnalazioni di malfunzionamenti sono cominciate verso le 20.40 di oggi, 16 giugno. Le cause del disservizio non sono ancora state rese note.

Alle 21.00 di oggi, 16 giugno, è cominciato un down generalizzato dei servizi di Meta. L’interruzione di servizio ha coinvolto Facebook, Instagram e WhatsApp. Sul portale Downdetector si può vedere come tutti i servizi stiano precipitando. Non si riesce ad accedere, sia da smartphone che da pc. Al momento non è ancora chiaro a cosa sia dovuta l’interruzione. Da Meta non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali. Le prime segnalazioni sono arrivate verso le 20.45. Alle 21.30, solo per WhatsApp, hanno raggiunto quota 8.000. Un numero che si vede solo nei casi in cui questo tipo di disservizi si verifica su larga scala.

Controllando sulla versione internazionale di questo portale, Downdetector.com, i problemi riguardano anche gli Stati Uniti. Le segnalazioni sono cominciate ad arrivare negli stessi momenti in cui le app hanno smesso di funzionare in Italia. Alcuni utenti segnalano che per WhatsApp la maggior parte dei problemi rigaurda l'invio dei media, immagini e messaggi vocali. Mentre spesso i messaggi di testo riescono comunque ad arrivare al destinatario.

Quando sarà di nuovo disponibile il servizio

Non è comune vedere un down così esteso di tutte le applicazioni di Meta. In questi casi non serve spegnere o riaccendere lo smartphone e tantomeno provare ad aggionare le app. L'unica cosa che potete fare è controllare l'account Twitter di Meta dove in questi casi vengono fornite tutte le comunicazioni ufficiali. Al momento gli ultimi tweet risalgono al 14 giugno.