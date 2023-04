WhatsApp, c’é un modo per salvare anche i messaggi che spariscono una volta visualizzati L’app di messaggistica aveva già lanciato l’opzione View Once per far scomparire i messaggi. Ora con la nuova funzionalità Keep in Touch si potranno conservare tutti.

A cura di Elisabetta Rosso

WhatsApp l’ha annunciato come un “nuovo super potere”. La funzionalità si chiama Keep in Chat, e consente agli utenti di conservare anche i messaggi che si autodistruggono. L’app sta investendo sulla privacy degli utenti in modo tale da rendere le chat più sicure, e infatti ha lanciato l’opzione View Once che elimina i messaggi in automatico una volta visualizzati, ancora prima è stata attivata per foto e video. La nuova funzionalità bypassa l'opzione a scomparsa e permette di salvare i messaggi in chat.

Sul sito ufficiale però, l'app ha sottolineato che è necessaria l’autorizzazione del mittente, nel momento in cui il destinatario proverà a salvare il messaggio, sul dispositivo dell’utente che l'ha inviato apparirà una notifica per confermare o negare Keep in Chat. Quindi sarà impossibile conservare un testo senza il consenso dell'autore.

Come salvare i messaggi che scompaiono

Basta premere qualche secondo sul messaggio che si autodistrugge e chiedere di conservarlo, in quel momento arriva una notifica al mittente: "Qualcuno ha conservato il tuo messaggio in modo che possano farvi riferimento". Se acconsente il testo verrà contrassegnato dall'icona di un segnalibro e sarà possibile trovarlo tra i messaggi conservati dell’utente. "Se hai deciso che il tuo messaggio non può essere conservato da altri, la tua decisione è definitiva, nessun altro può conservarlo e il messaggio verrà eliminato allo scadere del timer” scrivono sul blog. “In questo modo, avrai l'ultima parola sulla protezione dei messaggi inviati da te”. WhatsApp ha anche spiegato che la funzione verrà implementata a livello globale nelle prossime settimane.

Keep in Chat è una funzionalità strettamente legata a View Once. I messaggi a scomparsa sono stati lanciati in realtà a novembre 2020. Nel 2023 ha deciso di migliorare questa funzione, riducendo il tempo necessario per eliminare il messaggio a 24 ore. Una volta inviato il messaggio con View Once, il destinatario non potrà né condividere, né inoltrare il messaggio. L'opzione è stata pensata per tutelare ulteriormente la privacy degli utenti che magari vogliono assicurarsi che il messaggio inviato venga visto solo dal destinatario diretto. È bene specificare che chi riceve il messaggio potrebbe comunque conservarne una copia, per esempio scattando una foto del display dello smartphone con un altro dispositivo. Con l’ultima opzione lanciata dall’app di messaggistica si potrà anche chiedere l’autorizzazione per salvare e non far scomparire il testo.