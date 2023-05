Vodafone licenzia 11.000 dipendenti, la scelta della nuova Ceo Margherita Della Valle In tutto il mondo i dipendenti Vodafone sono circa 100.000. Il taglio proposto da Della Valle quindi riguarderebbe oltre il 10% di tutta la forza lavoro. Le motivazioni sono economiche: l’azienda sta perdendo terreno nei fatturati, soprattutto nei mercati occidentali.

A cura di Valerio Berra

A fine aprile l’italiana Margherita Della Valle è diventata Ceo di Vodafone, il colosso delle comunicazioni che in tutto il mondo conta circa 100.000 dipendenti. Un numero che verrà tagliato di oltre il 10%, visto che secondo l’agenzia stampa Reuters Della Valle ha annunciato che verranno chiusi circa 11.000 posti di lavoro entro i prossimi tre anni. Una scelta motivata dai dati di bilancio. Dal 2018 Della Valle ricopriva il ruolo di Chief Financial Officer di Vodafone, poi è diventa Ceo dopo l'uscita dal gruppo di Nick Read. Il suo obiettivo è quello di semplificare l’azienda riducendo processi e personale: “Le mie priorità sono i clienti, la semplicità e la crescita. Semplificheremo la nostra organizzazione, tagliando la complessità per ritrovare la nostra competitività”. Secondo l’azienda quest’anno la liquidità in cassa dovrebbe essere di 3,3 miliardi di euro, meno dei 3,6 miliardi fissati dagli analisti.

Questo è il taglio di dipendenti più grande nella storia di Vodafone, che già a marzo in Italia aveva annunciato un taglio di 1.000 dipendenti, circa il 20% della forza lavoro nel nostro Paese. La stessa sorte era toccato anche nella divisione tedesca dell’azienda, dove erano stati previsti 1.300 posti di lavoro in meno. Conti alla mano, l’azienda sta registrando una crescita nei mercati africani.

Chi è Margherita Della Valle

Il curriculum di Della Valle passa attraverso tutta la storia della telefonia mobile in Italia. Secondo SkyTg24 è stata tra i primi 25 assunti ad Omnitel, l’azienda fondata nel 1994 dalla fusione tra Omnitel Sistemi Radiocellulari Italiani e Pronto Italia. Nel 2000 l’azienda si fonde con Vodafone e Della Valle comincia la sua scalata fino alla carica di Ceo. Della Valle è stata anche vicedirettrice finanziaria di Vodafone quando alla guida c’era Vittorio Colao, poi diventato Ministro per l’Innovazione del governo guidato da Mario Draghi.