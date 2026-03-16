Uno smartphone che pesa solo 159 grammi: la prova a Dublino di Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 è uno smartphone mediogamma, pensato per essere praticamente una piuma: pesa 159 grammi ed è spesso 6 millimetri. Lo abbiamo provato con qualche scatto a Dublino. Vi lasciamo qualche impressione.

Il primo dato è il peso. Motorola Edge 70 in mano quasi non si sente, nemmeno con la cover. Il peso totale dichiarato è di 159 grammi, quasi nulla per un dispositivo che si piazza nella categoria dei mediogamma. Non solo. Edge 70 è anche particolarmente sottile: lo spessore totale del dispositivo arriva giusto a 6 millimetri. I modelli con cui cui si confronta sono gli ultrasottili usciti sul mercato negli ultimi mesi: iPhone Air (5,6 millimetri per 165 grammi di peso) e Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 millimetri per 163 grammi).

Certo, Edge 70 è su una fascia diversa. Di fatto è un mediogamma. Il prezzo consigliato è 799 euro ma non è difficile trovare offerte che lo riportano sotto i 700 euro. Lo abbiamo provato qualche giorno in un viaggio a Dublino, anche per capire come funziona il sistema delle fotocamere a bordo di uno smartphone così sottile.

Le caratteristiche tecniche di Motorola Edge 70

Il ruolo di Motorola Edge 70 nel settore della ricerca e sviluppo è facile da immaginare. L’ultimo smartphone presentato dall’azienda è il Motorola Razr Fold, il primo smartphone con schermo pieghevole che si apre a libro. La linea Razr fino a questo momento si era caratterizzata per l’apertura a conchiglia. L’Edge 70 si può vedere come metà di un Razr Fold. Abbastanza sottile da poter essere sovrapposto.

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Anche la batteria è ottima. Di solito questa è la parte più difficile da ingegnerizzate per gli smartphone sottili. Ha una capacità di 4.800 mAh ma è pensata per durare parecchio. Con un uso normale il telefono arriva tranquillamente al secondo giorno di utilizzo senza bisogno di una ricarica. Lo schermo è un 6,7 pollici con tecnologia Oled. Per la memoria invece si arriva a una Ram di 12 GB con memoria da 512 GB.

Le fotografie di Motorola Edge 70

Abbiamo scattato diverse fotografie con questo smartphone. Monta tre fotocamere: quella anteriore da 50 MP e poi le due posteriori: il sensore principale e l’ultragrandangolare. Entrambe sono da 50 MP. Il design inganna. Guardando lo smartphone infatti si vedono quattro spazi nel comparto fotografico: due sono camera, uno è il flash e uno invece è pensato solo per bilanciare il design.