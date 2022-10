Una nuova funzione di Twitter ha fatto risorgere il meme di Papa Francesco che tiene in mano cose La foto è stata scattata nel 2013 nella Basilica del Santuario Nazionale di Nostra Signora Aparecida e cicliamente viene modificata e ripubblicata sui social.

È un evergreen che torna sempre. Il meme “Papa Francis holding Things” viene reinventato e reinterpretato ciclicamente sui social. È bastato che Twitter aggiungesse la nuova funzionalità per combinare video, immagini, e gif, ed ecco i riflettori di nuovo puntati sull’immagine del Papa con gli occhi chiusi che benedice l’ostia. O meglio, che dovrebbe benedire l'ostia, perché in realtà è una gara a chi trova la combinazione umoristica vincente. Al posto dell’ostia appare Spongebob, Trump, o Baby Yoda. E il Papa, sui social, diventa un’icona pop.

Tutto è cominciato il 24 luglio 2013, quando Buda Mendes scatta una foto a Papa Francesco durante la Messa nella Basilica del Santuario Nazionale di Nostra Signora Aparecida. Da quel momento il web si innamora dello scatto. Come si può notare nel grafico prodotto da Google Trends, il meme acquisisce sempre nuova vita. Bastare inserire come chiave di ricerca “pope holding meme” per osservare i numerosi picchi che ha raggiunto negli ultimi cinque anni. Sono anche in aumento le query associate "pope holding meme generator", "pope holding up meme", e "pope francis holding meme".

GOOGLE TRENDS | Il grafico mostra l’andamento della chiave di ricerca "pope holding meme"

La nuova funzionalità di Twitter

Si chiama “Media misti”, Twitter l’ha lanciata a inizio ottobre. La nuova funzionalità consente agli utenti di combinare diversi contenuti multimediali in un solo tweet sfruttando una griglia divisa in quattro spazi. Basta toccare le icone "media" e "GIF" durante la composizione di un tweet e selezionare i contenuti che si vogliono aggiungere. "Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per aiutare i creatori a condividere di più ed essere visti", ha spiegato Twitter , "mescolare diversi tipi di contenuti visivi in ​​un unico Tweet consente ai creatori più modi per raccontare la propria storia".

Gli utenti hanno mischiato cultura pop, giochi di significato, accostamenti bizzarri. Papa Francesco è il denominatore comune, e poi la cornice in alto a sinistra viene riempita a piacimento. Videocamere, furetti, cd, c’è chi ha inserito la foto del proprio coniglio. Con la nuova funzione l’immagine è stata anche accostata a videoclip musicali, scene di film, o gif divertenti, come il Papa che spreme l'aglio o Spongebob che twerka sul palmo del pontefice.

Alcuni dei meme più celebri

Il 6 aprile 2015, l'utente colors autumn-archive condivide una variazione in cui il Papa detiene una copia dell'album del 1989 di Taylor Swift. Il post riceve più di 41.000 commenti. Parte da qui la trafila di meme del Papa che tiene in mano album famosi, non solo, anche videogiochi, il 5 agosto, l'utente perlopiùdarksouls ha condiviso una versione del Papa con una copia di Dark Souls III. Nel 2019 viene anche creato un account Instagram a tema @pope_holding_ur_fav_album. Poi @SUEHULK twitta l’immagine di Papa Francesco con in mano un meme di Bob Ross con in braccio un cucciolo di procione. Il tweet riceve più di 775 Mi piace in meno di una settimana.

Strangefluxx sfrutta il successo di The Mandalorian e condivide un'immagine del Papa con in braccio Baby Yoda, @tropicanapussy pubblica l’immagine del Papa che tiene in braccio Simba de Il Re Leone: più di 54000 mi piace e 6100 retweet in meno di una settimana. Dal 2013 ad oggi gli utenti hanno continuato a creare sempre nuovi meme seguendo i gusti e le tendenze della cultura pop.