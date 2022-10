Un meme di Homer Simpson diventerà una scarpa B/R Kiks ha postato sui social le immagini delle prossima Stan Smith nata dalla collaborazione con i Simpson, non si sa ancora quanto costa e quando arriverà.

A cura di Elisabetta Rosso

Non sono stati mesi facili per Adidas. Ha chiuso la sua collaborazione con Kanye West, e con lui ha perso 250 milioni di euro, i margini di profitto stanno subendo un duro colpo, e le scorte si accumulano nei magazzini a causa del rallentamento della domanda dei consumatori. E in Borsa le cose non vanno tanto meglio: a luglio del 2021 un'azione di Adidas si scambiava sul mercato per circa 300 euro, ora ne vale meno di 100. Ma adesso l'azienda punta su un nuovo testimonial: I Simpson.

Un evergreen che ha fatto scuola. Iconici, irriverenti, sono loro la nuova collaborazione di Superstar. A inizio mese è stata postata la foto della scarpa di Marge, una nuvola di capelli blu di pelliccia sintetica che ricopre l'intera superficie, con la grafica laterale. Oggi, 28 ottobre, la pagina B/R Kiks, ha scritto su Twitter: “La nuova adidas Stan Smith "Homer Simpson" può essere vista in dettaglio qui sotto. Al momento, non è stata ancora rivelata una data di uscita, per ora, siediti e attendi ulteriori dettagli.”

La Stan Smith come base, con i colori fondativi che tornano. Bianco, bianco sporco e tocchi di verde che compaiono sulla linguetta e sopra il tallone. Qui appare Homer Simpson con il viso che sbuca dal cespuglio verde fatto, anche in questo caso, con la pelliccia sintetica. A lato c’è la scritta "Homer Simpson" dorata. Non si sa altro, nè il prezzo, nè quando usciranno.

La storia del meme di Homer

Non è un’immagine qualsiasi quella scelta da Adidas, ma un meme che ha marchiato il web, è sopravvissuto per anni e torna sempre. Tutto inizia con "Homer Loves Flanders", in questo episodio si instaura un rapporto inconsueto tra Homer e il suo vicino, Ned Flanders, gli regala due biglietti per la partita di football, e lui tutto d’un tratto non lo odia più. Anzi, Homer inizia a comportarsi in modo ossessivo, e comincia a perseguitarlo scimmiottando il T-1000, l’androide di Terminator.

A un certo punto Ned cerca di allontanarlo mentre gioca nel cortile con i suoi figli, e lui, in retromarcia, sparisce dentro al cespuglio (sempre scimmiottando Terminator 2). Non solo, nell’ultimo episoodio della 30° stagione, "The Girl on the bus" gioca sull’effetto “meta”. Homer invia il meme di sé stesso alla figlia Lisa. Rompe così la quarta parete.

Le collaborazioni di Adidas

Non è un primo esperimento. Adidas è famosa per rilanciare scarpe da ginnastica basate su trend popolari, serie, cartoni. L’aveva già fatto con Game Of Thrones, sei diverse versioni di sneakers che riprendevano colori, caratteristiche, dettagli, degli eroi e dei villain della serie. Con South Park, quando ha rielaborato le Campus 8os per farle assomigliare a Towelie, l’asciughino che cammina, parla e si droga. E anche con i Pokémon, applicando, sopra la classica scarpa bianca, un Pikachu a 8-bit ai lati. E non è la prima volta nemmeno con i Simpson, a gennaio 2021 aveva presentato la sneaker ispirata alla Krusty Burger, la celebre catena di fast food di Springfield.