Un mago, una tuta blu, e una lingua inventata: tutti i segreti della Mano di Mercoledì Mano è un personaggio complesso, anche se si tratta di un arto mozzato. Tim Burton non ha voluto usare la CGI ma ha assunto un illusionista, esattamente come era stato fatto negli anni ’90.

A cura di Elisabetta Rosso

Guaina sul polso, una tuta blu elettrico e via, a strisciare sui pavimenti, muoversi sopra carrelli, infilarsi dentro i muri. Non resta che alzare le mani davanti al lavoro di Victor Dorobantu, l ’illusionista che ha interpretato Mano (Thing nella versione originale) di Mercoledì, la serie Netflix firmata Tim Burton.

Aiutante, amico, confidente e complice. Mano è un protagonista a tutto tondo e riesce ad esserlo grazie a un’espressività decisiva. Fatta di gesti che a volte non significano nulla, eppure incrociando le dita, contorcendo il polso, e battendo i polpastrelli qua e là è riesce a costruire un linguaggio potentissimo.

La mano di un mago

L’animazione non è frutto di una computer grafica. È il lavoro di un mago, Victor Dorobantu, che dà tridimensionalità al personaggio. Proprio come nei film della famiglia Addams del 1991 e del 1993. Anche in quel caso, Mano, era stata interpretata da un mago Christopher Hart , ex assistente di David Copperfield.

Il genio di Tim Burton si palesa in questa scelta. Jenna Ortega, l'attrice che interpreta Mercoledì, ha infatti rivelato che il regista ha voluto a tutti i costi che Mano venisse interpretata da un attore vero. “È stato così divertente perché il linguaggio di Mano veniva inventato giorno per giorno‘”, ha spiegato l’attrice.

Come sono state girate le scene?

Avrebbero potuto usare le ormai famose palline da tennis protagoniste nei processi di coputer grafica. E invece no, Mano non è stata prodotta da una CGI. Per realizzarla hanno coperto tutto il corpo (tranne la mano) di Victor con una tuta a schermo blu. Sopra al polso è stata poi applicata una protesi per mostrare l’arto mozzato. Sui social sono state caricate le immagini che ritraggono Victor in posizioni insolite per rappresentare meglio il personaggio. Lo hanno messo a testa in giù, sotto il pavimento, dietro i muri e persino dentro le pareti.

"Indossava un completo e si nascondeva ovunque. Poi hanno costruito questa protesi sopra la sua mano in modo che sembrasse un pomello da polso. A Tim piacevano molto i suoi modi e ogni giorno passava ore a truccarsi e truccarsi solo per mettersi quella mano. Poi giravamo alcune cose con lui, e altre volte giravamo senza assolutamente niente", ha spiegato Jenna.

La reazione dei fan

Su Twitter le foto e i video del backstage che mostrano come è stata realizzata Mano, hanno entusiasmato i fan della serie. Gli utenti, sorpresi, hanno infatti commentato “Adoro il fatto che non siano andati a pieno CG per questo. Le vecchie tecniche funzionano, usale sempre”. E poi, “sono ossessionato dagli effetti speciali per Mano di mercoledì, il moncone protesico è fantastico, una combinazione di pratica e VFX è così bella”, aggiunge un altro. “Sto ridendo percchè Jenna aveva davvero quest’uomo con sé ogni volta che c’era mano sulla scena? Questo è incredibile.”

"È un processo davvero difficile, perché devi mostrare le emozioni attraverso una semplice mano che non ha voce o sottotitoli", ha spiegato il mago a ET sul tappeto della premiere di Mercoledì . "È un duro lavoro e le persone lo capiranno dopo aver visto la stagione".