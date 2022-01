Tutti i centrocampisti candidati al Team Of The Year di FIFA 22: ci sono 4 italiani Dopo gli attaccanti, è la volta di scoprire i centrocampisti candidati per la Squadra dell’anno 2021 di FIFA 22. A concludere le selezioni di EA Sports ci saranno difensori e portieri.

A cura di Lorena Rao

Con l'inizio del nuovo anno, EA Sports coinvolge gli utenti della propria community per scegliere i calciatori del Team Of The Year. Per l'occasione, giocatori e giocatrici di FIFA 22 potranno votare i candidati, appartenenti alle categorie attaccanti, centrocampisti, difensori e portieri, per creare la migliore squadra del 2021 all'interno del titolo calcistico di EA Sports. I 12 calciatori che otterranno il maggior numero di voti potranno godere di versioni speciali delle loro carte nella nota modalità di gioco FIFA Ultimate Team (o FUT). Tali versioni speciali implicano un'ottimizzazione delle valutazioni e dei valori di ciascun calciatore.

Nel pomeriggio del 7 gennaio scorso, EA Sports ha svelato quali sono gli attaccanti candidati al Team of The Year, mentre oggi è la volta dei centrocampisti. Domani, 9 gennaio 2022, sarà infine il turno di difensori e portieri. Come sottolineato dal team di sviluppo: "I fan potranno selezionare e condividere la loro formazione ideale per la Squadra dell'Anno 2021 durante il periodo di votazione che inizia lunedì 10 gennaio 2022 alle 17:00 CET e fino al 18 gennaio 2022 alle 08:59 CET".

I centrocampisti candidati

Tornando ai calciatori svelati quest'oggi, sono 25 i centrocampisti selezionati da EA Sports. Di seguito, i nomi dei migliori esponenti del centrocampo di FIFA 22:

Carlos Henrique Venancio Casimiro

Marco Verratti

Kevin De Bruyne

Joshua Kimmich

N'Golo Kanté

Thomas Müller

Bruno Miguel Borges Fernandes

Leon Goretzka

Nicolò Barella

Marcos Llorente Moreno

Phil Foden

Luiz Frello Filho Jorge

Mason Mount

Filip Kostić

Nabil Fekir

Manuel Locatelli

Declan Rice

Lucas Tolentino Coelho de Lima

Luis Díaz

Daniel Olmo Carvajal

Fábio Henrique Tavares

Jude Bellingham

Florian Wirtz

Pedro González López

Heung Min Son

Luka Modrić

Come detto prima, nella giornata di domani sabato 9 gennaio, verranno svelati i migliori calciatori appartenenti alla categoria difensori e portieri. Un ultimo passo prima dell'avvio delle votazioni dei prossimi giorni e conoscere finalmente i membri del Team Of The Year di FIFA 22.