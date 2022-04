Addio alle squadre russe in FIFA 22, al loro posto i giocatori avranno il PSG FIFA 22 rinuncia alla Russia e a tutti i club calcistici del paese, oltre agli stadi. Inoltre, chi ha impostato in precedenza una squadra russa come club preferito, al suo posto si ritroverà il Paris Saint-Germain.

A cura di Lorena Rao

"In linea con i nostri partner di FIFA e UEFA, EA Sports ha iniziato un processo di rimozione della nazionale di calcio russa e di tutti i club russi dai prodotti di EA Sports FIFA, inclusi FIFA 22, FIFA Mobile e FIFA Online" dichiarava EA Sports a marzo scorso. Una presa di posizione nel contesto della guerra in Ucraina, adesso diventata concreta. Con l'ultimo aggiornamento, FIFA 22 rinuncia alla Russia e a tutti i club calcistici del paese, oltre agli stadi. Inoltre, chi ha impostato in precedenza una squadra russa come club preferito, al suo posto si ritroverà il Paris Saint-Germain (PSG). Ecco nel dettaglio cosa implica la decisione di EA Sports in base a quanto riportato sul forum ufficiale di FIFA22:

La selezione del club preferito è stata modificata in PSG se in precedenza era stata selezionata la squadra nazionale russa o qualsiasi altra squadra russa.

Rimossa l'Otkritie Bank Arena.

Rimossa la nazionale russa e altre squadre russe.

Le selezioni del giocatore dell'arena e del portiere sono state modificate in giocatori del PSG se in precedenza erano stati selezionati giocatori della squadra nazionale russa o di qualsiasi altra squadra russa.

Questi saranno disponibili solo dopo un aggiornamento del server. Segui @EAFIFADirect per aggiornamenti su quando sarà disponibile nel gioco.

Queste decisioni hanno ripercussioni anche all'interno di modalità specifiche. In Carriera, la nazionale russa e le altre squadre russe non saranno più disponibili in nessuna competizione quando si inizia da un nuovo salvataggio. Di conseguenza, queste squadre non saranno presenti in nessuna competizione e ai giocatori non potrà essere offerto un contratto di gestione della nazionale russa.

Nella modalità Pro Club, le selezioni delle divise sono state modificate in PSG se in precedenza era stata selezionata la squadra nazionale russa o qualsiasi altra divisa della squadra russa. Riguardo alla selezione dello stadio, è stato impostato il Pro Club predefinito al posto dell'Otkritie Bank Arena. Infine sono stati rimossi gli elementi di personalizzazione dello stadio a tema russo.