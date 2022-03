EA Sport rimuoverà la Russia dal videogioco FIFA EA Sport rimuoverà la nazionale russa dai suoi videogiochi FIFA e NFL. Resta da capire se saranno eliminati anche altri elementi legati al paese, come giocatori, maglie e tifoseria.

A cura di Marco Paretti

Secondo una mail interna divulgata da un leaker, EA Sports sarebbe pronta a rimuovere la Russia da due suoi titoli sportivi: FIFA e NFL. Ad affermarlo sarebbe una nota interna rivolta ai dipendenti e divulgata su Twitter dall'insider Tom Henderson, che avrebbe visionato il messaggio. L'obiettivo dello sviluppatore sarebbe quello di rimuovere le nazionali russe da entrambe le serie di videogiochi, uno di calcio e l'altro di hockey su ghiaccio, che quindi non consentiranno più di giocare con la nazionale russa.

La decisione è stata presa in supporto all'Ucraina e per protestare contro l'invasione del paese da parte della Russia, ma al momento non sono chiari i dettagli dell'operazione. EA Sports potrebbe limitarsi a rimuovere la nazionale russa, ma potrebbe anche decidere di ampliare questo sforzo e bloccare tutti i giocatori russi dalle sue modalità, soprattutto da Ultimate Team. È una pratica già utilizzata in passato in casi molto particolari che hanno riguardato giocatori colpiti da determinate polemiche o che a causa della morte improvvisa avevano dato vita a speculazioni all'interno del sistema di compravendita del gioco.

Ultimate Team comprende inoltre maglie, stemmi, tifoserie e altri elementi legati alla Russia che EA Sports potrebbe eliminare completamente (e temporaneamente) dal gioco nel corso delle prossime settimane. La decisione non dovrebbe comunque stupire, visto il forte legame tra il videogioco e la FIFA, che nel corso delle ultime ore ha sospeso la Russia da tutte le competizioni. Per avere conferma della decisione e, soprattutto, per capire in che modo questa si rifletterà materialmente all'interno del gioco, però, dovremo attendere l'annuncio ufficiale da parte dello sviluppatore. Cosa che probabilmente accadrà a breve nel corso delle prossime ore.