La nazionale Russia e le squadre russe saranno rimosse dal videogioco FIFA EA Sports ha ufficialmente deciso di rimuovere la nazionale russa e tutte le squadre russe dai videogiochi della serie FIFA.

A cura di Marco Paretti

Ora è ufficiale: la nazionale di calcio russa e le squadre russe saranno rimosse da FIFA 22, FIFA Mobile e FIFA Online. Lo ha annunciato la stessa EA Sports in un comunicato pubblicato in questi minuti, confermando le voci delle ultime ore secondo le quali con una nota interna l'azienda aveva comunicato la decisione ai suoi dipendenti. Una scelta presa in seguito alla decisione della FIFA di rimuovere la Russia dalle principali competizioni calcistiche e per sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra.

"EA Sports è solidale con il popolo ucraino e come molte altre voci del mondo del calcio chiede la pace e la fine dell'invasione dell'Ucraina" si legge nella nota. "In linea con i nostri partner FIFA e UEFA, EA Sports ha iniziato il processo di rimozione della nazionale russa e di tutti i club russi dalle produzioni EA Sports FIFA". Viene quindi confermata la rimozione della squadra dalla serie di videogiochi calcistici, che a breve non vedranno più la partecipazione delle squadre russe. I titoli coinvolti sono FIFA 22, FIFA Mobile e FIFA Online. Ma questa potrebbe non essere l'unica iniziativa presa dall'azienda.

Come spiega la stessa EA Sports, lo sviluppatore sta anche "attivamente valutando cambiamenti ad altre aree del gioco". Proprio come anticipato nelle ultime ore, EA Sports potrebbe decidere di rimuovere altri elementi russi dal suo titolo, come quelli relativi a Ultimate Team, gli stadi e la tifoseria. Lo sviluppatore potrebbe per esempio bloccare ogni tipo di transazione che ha come oggetto un elemento relativo alla Russia, anche solo le carte dei giocatori. Per queste decisioni però dovremo aspettare ancora. "Terremo la nostra comunità aggiornata su ogni azione intrapresa e ringraziamo i giocatori per la loro pazienza mentre lavoriamo a questi aggiornamenti" chiude la nota.