Il videogioco italiano che ha raccolto 600.000 euro ancora prima di uscire: il caso Neoran Valley

Il videogioco di Nara Studio, fondato dallo streamer Cydonia, ottiene il boom di finanziamenti su Kickstarter e punta al 2028 su PC e Switch 2. Il titolo sarà una fusione tra Pokémon, carte e atmosfere horror.

A soli 10 minuti dalla pubblicazione della raccolta fondi su Kickstarter, il videogioco italiano Wonderful Neoran Valley ha raggiunto la quota richiesta: 100.000 euro. Al momento della stesura di questo articolo, siamo arrivati a 634.000. Ma la cifra continua a salire, minuto dopo minuto. E mancano ancora 26 giorni al termine della campagna. Un successo strepitoso per il piccolo ecosistema videoludico italiano.

Dietro lo sviluppo di Wonderful Neoran Valley c’è Nara Studio, team indipendente con base a Milano fondato da Francesco “Cydonia” Cilurzo. Parliamo di uno degli streamer gaming più seguiti d’Italia, con oltre 600.000 follower e 3 milioni di utenti raggiunti al mese, secondo i dati di Arkadia Agency.

La sua fama è legata principalmente ai Pokémon. Non è un caso se il titolo in sviluppo sia ispirato al franchise giapponese dei pocket monster. Ma non solo. Dai materiali rilasciati è possibile capire meglio che tipo di gioco sarà Wonderful Neoran Valley. Il lancio è previsto nel 2028 su PC e Nintendo Switch 2.

Come funzionerà il videogioco di Cydonia: Wonderful Neoran Valley

Il mondo di Wonderful Neoran Valley è composto da città feudali governate dagli umani e territori selvaggi in cui vivono creature magiche chiamate Neoran. Un mondo in equilibro stravolto da improvvise anomalie che distorcono la realtà e rendono i Neoran aggressivi. Spetta ai Cavalieri, capaci di praticare la chiaroveggenza, indagare e ripristinare la sinergia tra uomini e creature. Un incipit semplice ma che apre la strada a un titolo stratificato nelle meccaniche.

Wonderful Neoran Valley si ispira infatti ai cult del ruolo di gioco giapponese, come Pokémon, Shin Megami Tensei e Persona. In termini più concreti, bisogna assoldare i Neoran selvatici – sono più di 70 – attraverso il dialogo, non strumenti di cattura. Del resto, le creature del gioco sono esseri senzienti, ciascuno con la propria personalità, desiderio e ambizione. Convincerli a unirsi al gruppo richiede dunque attenzione, intuito e memoria. Anche un fallimento può fornire indizi utili per un incontro futuro.

E qui arriviamo alla commistioni col genere roguelike. Si utilizza questo termine per indicare i videogiochi in cui ogni partita è diversa dalla precedente: livelli, nemici e ricompense vengono generati in modo casuale dopo ogni game over, così da offrire un’esperienza sempre nuova. Strategia, adattamento e capacità di pianificare sono elementi fondamentali del genere.

Su questo fronte, le ispirazioni principali di Wonderful Neoran Valley sono Slay the Spire, Balatro e Inscryption, capisaldi del genere, tutti accomunati dalla presenza di carte da gioco. Pare dunque serva tanta strategia durante i combattimenti. In tal senso, diventa centrale la chiaroveggenza dei Cavalieri, che permette di prevedere con alcuni turni di anticipo le mosse dei nemici, trasformando ogni scontro in una sfida tattica in cui occorre ottimizzare risorse, salute e abilità per sopravvivere non solo alla battaglia in corso, ma all’intera spedizione.

Questo sistema premia soprattutto le sinergie tra i membri della squadra. Alcune combinazioni di mosse o cambi in campo sbloccano effetti speciali, mentre determinate creature possono scatenare spettacolari “mosse speciali” con sequenze cinematografiche dedicate. L’obiettivo non è puntare tutto su un singolo combattente potente, ma costruire un team equilibrato, capace di potenziarsi a vicenda. Infine, emerge un altro aspetto nel trailer: la componente horror. Sia nei frame iniziali che in quelli finali del video, è possibile vedere una creatura inquietante avvolta dall'oscurità. Una rottura importante rispetto alle forme tondeggianti e colorate, nonché alle melodie allegre che occupano la parte centrale del video.

Insomma, pur essendo una prima opera, Wonderful Neoran Valley si presenta come un titolo ambizioso che vuole unire più anime e ispirazioni. Una sfida non semplice, ma che di certo ha già convinto gran parte della community, rivelatasi pronta a sostenere il progetto su Kickstarter. Un modo anche per garantire l'indipendenza allo studio di sviluppo milanese. Cydonia intanto ha comunicato sui propri canali che pubblicherà dei contenuti per aggiornare la propria community sullo sviluppo.