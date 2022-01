Tutti gli attaccanti candidati al Team Of The Year di Fifa 22 Electronic Arts ha svelato i nomi degli attaccanti candidati a far parte della Squadra dell’anno 2021 di Fifa. Nelle prossime ore toccherà a centrocampisti, difensori e portieri.

A cura di Lorenzo Longhitano

Anche quest'anno i giocatori di Fifa stanno per conoscere quali saranno i calciatori che faranno parte del Team Of The Year, la rosa di sportivi che comporrà ufficialmente la squadra dell'anno all'interno di Fifa 22. Come di consueto lo sviluppatore Electronic Arts svelerà i candidati al titolo, che dovrano poi essere votati dai videogiocatori: i 12 vincitori saranno i protagonisti di versioni speciali delle loro carte all'interno della modalità di gioco Fifa Ultimate Team, che disporranno di valutazioni e valori potenziati.

L'elezione della rosa

Il gruppo aveva anticipato che le nomination sarebbero state pubblicate a partire dalla giornata di oggi, venerdì 7 gennaio, a cominciare da quelle relative agli attaccanti. Sabato 8 gennaio sarà la volta dei centrocampisti e infine domenica 9 gennaio uscirà la lista dei candidati tra difensori e portieri. Successivamente partirà la fase della raccolta voti che decreterà l'effettiva rosa del Tea Oh The Year 2021. Come specifica Electronic Arts, "I fan potranno selezionare e condividere la loro formazione ideale per la Squadra dell'Anno 2021 durante il periodo di votazione che inizia lunedì 10 gennaio 2022 alle 17:00 CET e fino al 18 gennaio 2022 alle 08:59 CET".

Gli attaccanti candidati

In attesa di conoscere i nomi dei rimanenti candidati, ecco dunque gli attaccanti che con il voto dei videogiocatori potrebbero far parte del Team Of The Year di Fifa 22

