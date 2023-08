Trapiantano il rene di un maiale, dopo un mese funziona ancora: “Potrebbe sostituire gli organi umani” La medicina sta cercando soluzioni per sopperire la mancanza di organi. Oltre 100.000 americani stanno aspettando un nuovo rene, cuore o polmone, secondo i dati, e migliaia di persone non riescono a entrare nelle liste d’attesa.

A cura di Elisabetta Rosso

Il rene ha resistito. Da oltre un mese i medici di New York stanno portando avanti un esperimento che potrebbe segnare un prima e un dopo per i trapianti di organi. Grazie a un ventilatore hanno mantenuto in vita un uomo cerebralmente morto al quale è stato trapiantato il rene di un maiale. Il dottor Robert Montgomery, che dirige il Langone Transplant Institute della NYU, spera di convincere la Food and Drug Administration ad approvare gli studi clinici su persone viventi. "Abbiamo fatto passi avanti, e capito molto meglio come il rene di un maiale possa sostituire tutte le funzioni del rene umano."

Ora l'obiettivo di Mongomery è estendere per un altro mese l'esperimento. È estremamente difficile mantenere una persona in vita per più di un mese o due a queste condizioni, ha aggiunto Montgomery. Ma una biopsia fatta venerdì sul rene di maiale ha mostrato che non si sono ancora sviluppati anticorpi, un buon segno che potrebbe davvero convincere la FDA a testare la procedura su persone viventi, ha detto. È sicuramente un progetto ambizioso visto che i pazienti spesso presentano una risposta immunitaria che respinge l'organo attraverso gli anticorpi.

È difficile trovare organi per i trapianti

I ricercatori dell'Università dell'Alabama a Birmingham avevano già pubblicato un articolo sulla rivista "JAMA Surgery" dove spiegavano come mai il rene di un maiale potrebbe funzionare per un trapianto, e un team dell'Università del Maryland Medicine, aveva utilizzato il cuore di un suino per mantenere in vita un uomo per due mesi nel 2022 , prima che morisse, probabilmente a causa di un virus. La medicina sta cercando soluzioni per sopperire la mancanza di organi. Oltre 100.000 americani stanno aspettando un nuovo rene, cuore o polmone, secondo i dati, e migliaia di persone non riescono a qualificarsi e muoiono prima di accedere alla lista d'attesa.

Il paziente sottoposto all'esperimento

A Miller è stato diagnosticato un tumore al cervello aggressivo, e dopo la morte cerebrale la famiglia ha acconsentito che il suo corpo venisse sottoposto al test. "Posso dire con sicurezza che sarebbe orgoglioso ha trasformato la tragedia della sua morte in un'eredità che aiuterà molte persone a vivere", ha detto la sorella martedì durante una conferenza stampa. "Mo era un fratello gentile, generoso, che amava la vita e dava sempre una mano. È giusto che nel suo atto finale aiuti così tanti bisognosi attraverso questo innovativo progresso in ambito medico".

Il maiale geneticamente modificato

Il rene è stato ottenuto da un maiale geneticamente modificato, chiamato GaleSafe e sviluppato dall'unità Revivicor, una filiale della United Therapeutics Corporation del Maryland. Per il trapianto è stato anche necessario il timo del maiale, una ghiandola che educa il sistema immunitario, e ritarda il rigetto preservando la funzione renale. Come ha spiegato Montgomery: “Ora abbiamo raccolto ulteriori prove per dimostrare che, almeno nei reni, la sola eliminazione del gene che innesca un rigetto iperacuto può essere sufficiente, insieme a farmaci immunosoppressori clinicamente approvati, per gestire con successo il trapianto in un essere umano e ottenere prestazioni ottimali potenzialmente a lungo termine".