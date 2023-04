Tra pochi giorni tutti i telefoni del Regno Unito suoneranno insieme nello stesso momento Il governo del Regno Unito ha deciso di organizzare un test su scala nazionale per l’invio di avvisi in caso di emergenza. La notifica arriverà a tutti gli smartphone connessi alla rete e gli utenti dovranno interagire con lo smartphone per disabilitarla.

A cura di Valerio Berra

L’appuntamento è fissato per domenica 23 aprile, alle 15:00. Se siete nel Regno Unito e avete uno smartphone in tasca, il vostro dispositivo dovrebbe cominciare a vibrare e emettere una serie di segnali acustici discretamente fastidiosi, simili alla sirena della polizia. Nessun virus, nessun malfunzionamento improvviso. Tutto per dieci secondi. Sarà un test organizzato dal governo per provare un nuovo servizio che avvertirà in cittadini in caso di emergenze a livello nazionale. Il messaggio potrà essere ricevuto sia dai telefoni connessi con rete 4G che 5G.

Sugli schermi degli smartphone comparirà questo messaggio: “Questo è un test di Emergency Alerts, un nuovo servizio del governo britannico che vi avvertirà se c’è un’emergenza mortale nelle vicinanze. Questo è un test. Non dovete fare nulla”. Secondo il governo di Londra l’avviso potrà essere utile in caso di pericoli naturali, come incendi, inondazioni o altri tipi di eventi meteorologici estremi. Una volta arrivato il messaggio gli utenti dovranno interagire con la notifica per far cessare l’allarme.

Come funziona il sistema di allerta

Al netto del test del 23 aprile, il sistema di allerta del Regno Unito funziona per aree geografiche. Gli avvisi vengono diramati dalle torri che garantiscono la copertura del segnale. Quando viene definita un’area dove c’è un’emergenza tutte le torri dell’area vengono allertate per inviare lo stesso segnali ai telefoni collegati. Secondo il comunicato che anticipa il test in tutto questo non sono coinvolti i dati degli utenti: “Il governo non ha bisogno di conoscere la posizione specifica o i dati personali sul tuo dispositivo”.

I rischi del test nazionale

Visto che il test verrà effettuato in modo indiscriminato su tutti gli smartphone del Regno Unito ci potrebbe essere qualche problema. Un avviso di allarme di questo genere, che deve essere disattivato per forza, può diventare un problema per chi è alla guida. E non solo. Potrebbe anche mettere in difficoltà chi, per qualsiasi ragione, ha un dispositivo che vuole tenere nascosto. Senza contare le possibilità di disturbare eventi sportive, come la Maratona di Londra o le partite di Premier League.

Per non ricevere l'avviso di allarme ci sono due metodi: disattivare le notifiche per le emergenze o spegnere del tutto il dispositivo. Alex Woodman, ufficiale dei Vigili del Fuoco, ha spiegato che anche se può causare qualche disagio questo test potrebbe diventare fondamentale in futuro: “Per 10 secondi, il test nazionale potrebbe essere scomodo per alcuni, ma è importante perché la prossima volta che lo ascolti, la tua vita e le azioni salvavita dei nostri servizi di emergenza potrebbero dipendere da questo”.