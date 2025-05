video suggerito

A 34 anni si prepara allo Spazio, la storia di Rosemary Coogan: "Da bambina pensavo fosse impossibile" Rosemary Coogan è un'astronauta del Regno Unito di 34 anni: l'Agenzia spaziale europea (Esa) ha in programma di mandare sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) entro il 2030, e forse un giorno potrebbe perfino essere la prima donna del suo Paese ad andare sulla Luna.

INSTAGRAM | Foto dal profilo di Rosemary Coogan @astro.rosemary

Rosemary Coogan ha 34 anni e potrebbe diventare la prima donna del Regno Unito ad andare sulla Luna. Classe 1991, Coogan è un'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) ed entro il 2030 dovrebbe lasciare la Terra per la sua prima missione sulla Stazione spaziale internazionale (Iss).

Alla Bbc ha raccontato come fin da piccola sognasse in segreto di fare questo lavoro. In segreto perché alla lei bambina sembrava un obiettivo troppo difficile da raggiungere.

"Al career day, a scuola, è raro che ti facciano incontrare gli astronauti – ha raccontato Coogan – non puoi incontrare persone che fanno questo lavoro, non puoi davvero ascoltare le loro storie".

La storia di Coogan

Tuttavia, anche se non pensava che l'avrebbe portata a questo, quando è arrivato il momento di scegliere cosa studiare ha deciso di non rinunciare alla sua passione: così ha iniziato il suo percorso nell'astrofisica. Poi, qualche anno fa, succede qualcosa di inaspettato: l'Esa pubblica un annuncio per nuovi astronauti. Coogan si candida e viene selezionata tra più di 22.000 persone.

Ora il suo sogno sta diventando sempre più concreto: ha appena concluso la sua seconda esercitazione in una delle piscine più grandi al mondo, quella del Neutral Buoyancy Laboratory della Nasa presso il Johnson Space Center di Houston, in Texas.

È qui che l'astronauta si sta allenando da sei mesi in vista del suo futuro soggiorno sull'Iss: "È un grande giorno, è molto intenso dal punto di vista fisico che da quello psicologico", ha detto prima di immergersi per sei ore.

Prepararsi allo Spazio

Prepararsi per andare sulla Stazione spaziale internazionale prevede una lunga serie di addestramenti, non solo a livello fisico, per allenare il corpo ai possibili effetti dello Spazio, ma anche per imparare a gestire i tanti aspetti tecnici relativi alla stazione e alla missione stessa.

Alla Bbc Coogan ha raccontato anche come le donne possono affrontare il ciclo durante le missioni spaziali: possono assumere dei farmaci che sono in grado di bloccare le mestruazioni per il periodo necessario, ma possono anche scegliere di non farlo. "In questo caso – spiega – possiamo utilizzare questa specie di filtro, che va appoggiato sopra il cono in cui urini per impedire a qualsiasi particella, compreso il sangue, di entrare nel sistema destinato alla raccolta dell'urina". Questa, infatti, viene raccolta separatamente, depurata e trattata per essere utilizzata come acqua potabile.

Mentre il momento in cui attraverserà l'atmosfera per approdare sull'Iss si avvicina, con l'immaginazione, Coogan assapora già un sogno ancora più grande. Essendo così giovane infatti – l'astronauta ha ancora più di 30 anni di carriera davanti – potrebbe essere la prima donna originaria del Regno Unito ad andare sulla Luna: "È incredibilmente emozionante sapere che noi umani torneremo sulla Luna e in qualsiasi modo potessi prenderne parte, ne sarei assolutamente felice. Penso che sia davvero emozionante".